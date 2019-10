El 19 de octubre se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y muchas famosas se sumaron a la campaña de prevención, una de ellas fue la actriz mexicana Andrea Legarreta, quien inspiró a muchas con su emotivo mensaje.

Asimismo, la conductora de Televisa, acompañó este extenso texto con una fotografía donde se luce en todo su esplendor. En esta publicación donde se le ve cubriéndose los senos, simulando un auto examen, alcanzó miles de likes en Instagram.

“Bonita, auto explórate mes a mes puede salvarte! Octubre es un mes para recordártelo, pero debes saber que si lo haces todos los meses, una semana después de tu menstruación o si ya no tienes menstruación elige un día de cada mes, puede salvar tu vida! Párate frente al espejo, coloca una mano sobre tu cabeza y con la otra mano revisa alrededor de la mama y luego al centro, revisa que no haya algo anormal, bolitas, dolor, piel de color distinto, líquido, abultamientos o irregularidades. Es MUY importante que visites a tu Ginecólog@ y que NO TE DE VERGÜENZA guapa! Es por ti y por los que te aman! Tócate y toca tu vida! Y a ti, que lo estás viviendo, te deseo pronto salgas de esta batalla... Vas a salir adelante de la mano de Dios!! Nunca te rindas ni pierdas la Fe!!”

Legarreta también pidió a los hombres apoyar en esta causa y solicitar siempre la información necesaria al médico. “HOMBRES APOYEN A SUS MUJERES !! #diamundialcontraelcancerdemama. Pide información con tu médico! #LaInformaciónNosSalva”.

Los comentarios de sus admiradores no se hicieron esperar. “Te felicito por tu granito de arena en este tema tan importante”, “Buen ejemplo”, “Tú y tu familia me inspiran”, son algunas de las muestras de agradecimiento de sus fans. Por otro lado, algunos usuarios no dudaron en destacar la belleza de la mexicana.