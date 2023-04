La televisión latinoamericana siempre ha albergado a diferentes conductoras que ejercen la maternidad con sumo orgullo. Prueba de ello son las puertorriqueñas Adamari López y Dayanara Torres, dos de las más famosas personalidades de la pantalla chica que siempre realzaron su rol maternal durante sus respectivos estudios. Sin embargo, parece que esta tendencia no está siendo del todo seguida por las nuevas caras de Telemundo en la actualidad.

Traer un hijo al mundo suele ser un tema controversial en la sociedad en la que vivimos. Basta con dar algunos indicios de no querer tenerlos y las críticas comenzaran a hacer acto de presencia en redes sociales, y mucho más si eres una figura estelar de un programa de televisión como lo es la modelo mexicana Andrea Meza.

Andrea Meza junto a la modelo Amanda Dudamel en "Hoy Día" (Foto: Andrea Meza / Instagram)

Y es que la presentadora de “Hoy Día” aseguró no sentirse en el momento ideal para tener hijos, argumentando que no está en sus planes debido a diferentes proyectos de vida que posee en el futuro junto a su novio estadounidense Ryan Antonio.

¿Será que no le caen bien los pequeñines o tendrá otros planes en mente? Aquí en MAG te contamos todo.

ANDREA MEZA, ¿NO DESEA TENER HIJOS?

Una las últimas figuras de la televisión que han mantenido su postura y rechazo hacia la maternidad es Andrea Meza, quien reveló detalles de su vida privada, además de los planes a futuro que tiene con su pareja, el tiktoker estadounidense Ryan Antonio.

“A mí no me gustan los niños, yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño”, indicó la conductora de 28 años de edad al momento de hablar sobre los niños y los deberes que requiere su cuidado.

“Entonces para qué voy a tener un niño que luego voy a estar infeliz porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo”, siguió diciendo la también modelo originaria de Chihuahua en plena señal del matinal de la cadena hispana.

Andrea Meza ingresó a "Hoy Día" tras la purga sucedida en Telemundo a fines de 2022 (Foto: Telemundo)

Asimismo, Meza contó que por el momento se encuentra enfocada en su carrera profesional, por lo que no considera pertinente dedicarle más horas de su día a la crianza de un niño.

“Aparte de todo esto, yo estoy en un punto de mi carrera profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera, no quiero dejar de trabajar o por un tiempo para estar haciendo otras actividades. Yo me quiero enfocar 100% a esto”, puntualizó la exreina de belleza.

OPINIONES DIVIDIDAS POR ANDREA MEZA

Meza, quien posee más de 2 millones de fanáticos en Instagram, siguió explicando su decisión de no tener hijos en la actualidad, aunque también dejó en claro que es “superimportante que tu pareja esté como que alineada contigo porque ahí sí se pueden crear un montón de problemas cuando uno no quiere y el otro sí quiere”.

Tal hecho generó un gran revuelo en redes sociales, pues, así como hubo quienes apoyaban su decisión, también recibió críticas de parte de otros que la criticaban.

Una de ellas fue Cristina Eustace, cantante y exintegrante de “La casa de los famosos”, quien no dudó en elogiar la postura mostrada de Meza en el plató de Telemundo.

Andrea Meza lleva una relación estable con el tiktoker Ryan Antonio (Foto: Andrea Meza / Instagram)

“Muy valiente de Andrea Meza defender su posición. Soy madre soltera y con mi carrera. Yo tuve a mi hijo mucho más grande porque eso pensaba y disfruté muchísimo viajar, trabajar libre. Hoy mi hijo y familia junto con mi vida profesional conlleva mucha disciplina y apoyo familiar para poder seguir trabajando. Claro que se puede si lo deseas. Si no, bravo también. Empatía”, dijo Eustace.

Sea como fuere, todos respetamos y elogiamos tu postura ante todos. ¡Sigue adelante en tus metas y proyectos, Andrea!