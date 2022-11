En los últimos meses, la salud de Andrés García se ha visto resquebrajada por una serie de enfermedades que padece y también por unas caídas que sufrió en su casa, así que sus fans han mostrado mucha preocupación desde entonces, más aún porque el propio actor reveló en uno de sus videos de YouTube, que está viviendo sus últimos días.

En medio de toda esa incertidumbre que se ha generado hace algún tiempo, surgió un rumor que señalaba que el experimentado actor había fallecido, algo que felizmente no era cierto y que solo se trataba de una broma malintencionada de alguna persona en las redes sociales.

Sin embargo, la molestia ya se había generado en los familiares del artista dominicano y, en especial, en él, quien no dudó en dar la cara en estos momentos y expresar todo lo que piensa acerca de esas personas que se encargaron de difundir una información incorrecta respecto a su delicado estado de salud.

Andrés García es un reconocido actor de la época dorada del cine mexicano y actualmente tiene 81 años (Foto: Andrés García / Instagram)

¿QUÉ DIJO ANDRÉS GARCÍA ACERCA DE LA NOTICIA FALSA DE SU MUERTE?

Como todos sabemos, el actor Andrés García tiene un canal en YouTube, en el que recuerda algunas anécdotas o expresa su opinión frente a determinados temas. Fue allí donde aprovechó para subir un video y explicar que “no estaba muerto, andaba de parranda”.

En su mensaje, el artista de 81 años agradeció a Dios por aún mantenerse con vida, pero luego criticó con dureza a aquellas personas que han sido responsables de que esa noticia falsa de su muerte haya circulado de forma masiva.

“Al público quiero decirle que, gracias a Dios, no es cierto. Mi negocio sigue funcionando en cine, en mi programa y esto debe ser de unos pelafustanes que no tienen trabajo, o no tienen dinero, o no saben hacer cine, entonces necesitan inventar noticias”, indicó Andrés García.

LOS MALES QUE AFECTAN A ANDRÉS GARCÍA

Las caídas que sufrió Andrés García hace unos meses y una condición en la sangre que lo obliga a recibir trasfusiones, han hecho que su salud se debilite, así que siempre está bajo supervisión.

Además de todo ello, el actor padece de cirrosis, razón por la que ya no puede consumir alcohol. Por más que ese tema sea muy delicado, él no pierde en sentido del humor y se animó a bromear con eso.

“Ahorita andan inventando que me morí, pues salud! Lo que no bebo ya es alcohol, porque cirrosis ya me dio, pero no me estoy muriendo ni pienso morirme por ahora”, manifestó.