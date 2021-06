Andrés García confesó al programa “Hoy” que Carmen Campuzano fue uno de los grandes amores de su vida, la modelo aseguró que no le habla desde hace más de diez años y que no quiere recordar viejos amores, muchos el que tuvo con el otrora galán de novelas. ¿Qué fue lo que pasó?

“Yo tengo a mi compañero de vida y no doy explicaciones de otras personas porque mi compañero de vida merece un respeto y su lugar, y yo les agradezco que no me pregunten por otras terceras personas que no tienen nada qué hacer ya”, dijo la modelo en declaraciones para “De Primera Mano”.

Campuzano dejó muy claro que desde hace varios años tiene pareja y no quiere hablar de Andrés García, lo que hace aún más grande la incógnita sobre lo que pasó entre ellos.

¿QUÉ DIJO ANDRÉS GARCÍA DE CARMEN CAMPUZANO?

“Carmen fue un gran amor; un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Uno de los grandes amores de mi vida, efectivamente”, fueron las palabras de Andrés García, en marzo pasado, al matutino “Hoy”, de Televisa.

El protagonista de “El privilegio de amar” resaltó que aunque ya no tengan contacto, prefiere conservar un bonito recuerdo.

¿POR QUÉ SE PELEARON ANDRÉS GARCÍA Y CARMEN CAMPUZANO?

Eduardo Carrillo, uno de los comentaristas de “De Primera Mano”, al parecer resolvió la incógnita, al revelar porque los artistas terminaron en pleito después de tanto amor.

Contó que Andrés García, 30 años mayor que Carmen Campuzano, no la defendió de la vedette y actriz mexicana de ascendencia china, Lyn May.

“Terminaron muy de pleito, porque decía Lyn May que también se había acostado con Andrés García. Las enlazaron en un programa, a Carmen y a Lyn May, y se pelaron. Lyn le dijo nariz de moño y la otra le dijo cara de memela, y Andrés no defendió a Carmen y por eso se molestó Carmen”, dijo.

Gustavo Adolfo Infante comentó que en una entrevista, Lyn May aseguró que había tenido algo con el actor nacido en República Dominicana, pero este lo negó rotundamente. El ex galán de novelas dijo que nunca había andado con ella, ya que ella tenía una hermana “buenísima” con la que anduvo anteriormente. Lyn May respondió que no tiene ninguna hermana que haya conocido Andrés.