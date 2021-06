El recordado actor Andrés García quien ha protagonizado muchas telenovelas interpretando el papel de galán, actualmente vive alejado de las pantallas pero ha conseguido cautivar a miles de seguidoras a lo largo de los años. No obstante, lo que muchas personas desconocen es que el artista realizó otro tipo de actividades mucho antes de conquistar la pantalla chica.

Una de las últimas producciones en las que participó el actor de Santo Domingo fue “El cuerpo del deseo” entre el año 2005 y 2006.

Pero la telenovela que tuvo un éxito rotundo y que lanzó a la fama a diversos actores fue “El privilegio de amar” en 1997, la cual fue producida por Carla Estrada para la cadena Televisa. La telenovela fue protagonizada por Andrés García, y la actriz Helena Rojo. También estuvieron acompañados por Adela Noriega, René Strickler, Cynthia Klitbo, Enrique Rocha, Marga López, Lorena Velázquez y Pedro Weber.

Si bien nació en Santo Domingo, a sus 12 años se mudó junto a sus padres y hermanos a Chile y vivió en ese país durante seis años donde pudo cursar sus estudios secundarios. Posteriormente viajó junto a su familia a México debido al trabajo de su padre.

Andrés García es uno de los actores más populares y conocidos en México, América Latina y entre los hispanos en los Estados Unidos. (Foto: Wapa)

No obstante, abandonó su hogar a los 17 años por algunos inconvenientes con sus progenitores, pues, no les parecía adecuado como era su forma de vivir de quien sería más adelante se convertiría en un gran actor.

A QUÉ SE DEDICABA ANTES ANDRÉS GARCÍA

Antes de conocer la fama, a sus 20 años, viajó a Acapulco para probar nuevos horizontes y tener mayores oportunidades. Allí se dedicó a vender cafeteras y refrigeradoras en tiendas de la ciudad. Luego tuvo otro empleo.

“Tendría 20 años cuando me encargaron la ‘concha’ del beach club de un hotel. Ahí conocí y me hice un amigo de instrucciones de una escuela de buceo. Llevaban una vida a toda madre. Renuncié al hotel y gracias a ellos me convertí en maestro de buceo”, aseguró el actor.

Andrés García nació en Santo Domingo y luego se mudó a México donde se convirtió en actor (Foto: Captura de Telemundo)

Luego fue llamado para participar de una producción de cine lo cual causó gran sorpresa en la sociedad de aquella época debido a que un “lanchero” iba a ser parte de una película importante.

Pero en aquella época no todo fue color de rosa para García quien ya contaba con un trabajo, pues, se vio envuelto en un lío donde hubo muchos balazos en el centro Acapulco, lo que lo obligó a abandonar la ciudad. Instalado en México se convirtió en profesor de Inglés y, posteriormente, conoció el amor al lado de una chica norteamericana.

AMOR POR LAS MUJERES

El actor quien se ha caracterizado por ser un galán en las telenovelas producidas en México también tiene otra característica especial y es que él se considera un hombre que le gustan demasiado las mujeres.

“Siempre he sido y sigo siendo muy mujeriego. Ya es de nacimiento esta forma de ser. Me trae siempre problemas familiares como mi agitada relación con mis hijos y con mis mujeres. Siendo una figura pública no hay manera de ocultar mi forma de comportarme”, precisó.