Desde inicios de julio, el galán de telenovelas Andrés García pasa por los días más oscuros de su vida. Y es que la salud del actor decayó hasta ser hospitalizado; aunque con los días pudo sentirse mejor. De hecho, publicó un video mandando un mensaje a sus fans, pero sus palabras preocuparon a sus seguidores, pues señaló que siente que está “cerca de su final”.

Con los días también se conoció que el motivo de la hospitalización de García se debió a un accidente luego de ingerir un medicamento psiquitátrico, presuntamente apócrifo, que le provocó un episodio eufórico que lo mantuvo dando vueltas por la Costera de Acapulco a bordo de su vehículo a toda velocidad.

Lo cierto es que Andrés García ha padecido una serie de problemas de salud que incluso lo han llevado a pensar en quitarse la vida. Hace algún tiempo reveló que además de los problemas en su espalda y la leucemia que le fue diagnosticada años atrás, también padece cirrosis, enfermedad que lo ha hecho reflexionar sobre los excesos que experimentó durante su vida.

Así luce Andrés García tras recuperarse del accidente en la Costera de Acapulco (Foto: Andrés García / YouTube)

EL RECUENTO DE LOS EXCESOS DE ANDRÉS GARCÍA

A sus 81 años de edad, el actor se puede jactar de haber disfrutado con gran plenitud una buena vida, llena de fiesta y excesos, los cuales a la larga le han pasado factura a su salud. El mismo García lo reconoce: “Una vida bien vivida, ha hecho lo que ha querido, ha disfrutado y ha trascendido. No cualquiera. Él tiene que aprender a hacer las paces consigo mismo”.

Pero la enfermedad que sufre el galán de “El privilegio de amar” es derivada no solo por su alto consumo de alcohol a través de los años, sino también de sustancias prohibidas que terminaron por minar su salud.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, sí me eché fácil 30 años, en todas las fiestas, todas las parrandas”, contó el actor nacido en República Dominicana en el programa Ventaneando. No obstante, el tequila y demás bebidas alcohólicas no fueron lo único que consumió sin medida durante sus años de fiesta. “Tampoco tomaba solo tequila... yo cometí muchos excesos”, agregó.

Los excesos con las drogas

El actor desveló que, en su experiencia con sustancias ilegales, contempló un gran abanico de opciones: “De todo y sin medida. Sustancia, sustanciotas y sustancitas”.

Sin embargo, existía una combinación predilecta que reinaba en sus años de fiesta: el alcohol y la cocaína, droga ilegal que desde que probó antes de los 30 años y desde ese entonces se volvió consumidor habitual.

“Combinaba el tequila, el perico [cocaína]... Entre los 20 y 25 años fue que me la dieron a probar y me gustó”, contó la Celeb de México.