Andrés García nuevamente causó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud. Roberto Palazuelos informó que el primer actor y exgalán de telenovelas fue hospitalizado de emergencia y que está recibiendo atención medica de especialistas.

Fue durante la emisión matutina del programa de Televisa “Hoy”, donde Roberto Palazuelos informó que Leonardo, hijo del protagonista de “El privilegio de amar”, le notificó sobre el actual estado de salud del intérprete de 81 años.

Esto ocurrió horas después de que el exgalán de telenovelas confesara que se sentía “cerca de su final” a través de un video en su canal de YouTube donde se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza producto de una caída. Entonces, ¿cómo está actualmente?

Roberto Palazuelos informó que Andrés García fue hospitalizado de emergencias (Foto: Andrés García / Instagram)

EL ESTADO DE SALUD DE ANDRÉS GARCÍA TRAS NUEVA CAÍDA

En un nuevo video publicado en su canal de YouTube, Andrés García se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza. El intérprete preocupó a sus seguidores al anunciar que “se acerca el final” de su vida.

En la descripción de su video, el actor de 81 años escribió que sigue sintiéndose decaído y cansado, motivo por el que se cayó y se abrió la frente.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, se lee la plataforma de YouTube.

Andrés García se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza (Foto: captura de pantalla de YouTube/Andrés García)

En el video, la esposa del actor, Margarita Portillo, explica que Andrés García sufrió una caída cuando se encontraba en su casa de Acapulco y que debido a ello se hizo una cortada en la frente que requirió de dos puntadas

Además, señaló que el legendario actor de “Pedro Navaja” tendría algunos síntomas de cirrosis, los cuales, no ha querido reconocer.

Andrés García y Margarita Portillo en un hospital mexicano (Foto: Andrés García/ Instagram)

En otro momento del video, el médico de Andrés García afirmó que se había tratado sólo de un “raspón” y que el intérprete podía hacerle frente a este tipo de accidentes, principalmente con una buena alimentación que prevenga su debilidad.

Finalmente expresó que su última voluntad es que lo cremen en una lanchita en las aguas del mar de Acapulco.