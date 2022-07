Andrés García se encuentra en proceso de recuperación después de la caída que tuvo en su vivienda de Acapulco la semana pasada, la cual le dejó una herida grave en la cabeza. Su esposa, Margarita Portillo, es quien cuida de él y lo acompaña en esta etapa. Por el contrario, tiene una mala relación con su hija Andrea, a quien ahora ni siquiera quiere reconocer como propia.

Luego del percance que tuvo, salieron a la vista otras complicaciones luego. El diagnóstico médico reveló que el artista padece de cirrosis, una condición que afecta al hígado y que causará problemas de habla, debilidad, entre otros síntomas.

Desde hace mucho, es de conocimiento público que no tenía contacto con sus hijos, Andrea, Andrés Jr. y Leonardo. Debido a esto, en su lugar, García decidió nombrar como herederos a su esposa, el hijo que tienen juntos y a su amigo Roberto Pazuelos.

El actor de 81 años brindó una entrevista donde reveló el motivo por el cuál su hija se alejó de él. También mencionó que no desea verla, ni mucho menos arreglar la relación que tuvieron alguna vez.

Esta foto corresponde a abril de este año, cuando Margarita acompañó a Andrés al hospital para una transfusión de sangre ya programada (Foto: Andrés García / Instagram)

¿DE QUÉ FUE ACUSADO ANDRÉS GARCÍA?

En la entrevista para “TVyNovelas”, Andrés García mencionó que la razón por la que dejó de comunicarse con su hija Andrea fue que esta lo acusó de haberla abusado sexualmente desde que era una niña.

Por eso, el actor de “El cuerpo del deseo” decidió cortar toda conexión con ella. Además, mencionó que Andrea, en realidad, nunca había sido su hija y que solo la reconoció como tal para poder brindarle ayuda en su carrera. No obstante, al final no le supo agradecer.

“Pues cómo no (voy a estar enojado) sé que está metida hasta en la prostitución. Yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pendejada. No tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas. Por eso, para mí ella ni siquiera existe”, afirmó de forma contundente.

Hace unos días, circularon imágenes de la reconciliación entre Andrés y sus hijos, Leonardo y Andrés Jr. Aunque esto podría ser visto como un hecho positivo en su vida, el actor comentó que su estado de salud lo ha llevado a pensar en el suicidio.

“Sí, pasó varias veces por mi cabeza (el suicido), y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme cabrón, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos”, declaró García.

¿QUIÉN ES ANDREA GARCÍA?

Andrea García fue una actriz y conductora de televisión que inició su carrera en el año 1996 con la telenovela “Tú y Yo”, interpretando a una joven Lucrecia. Sin embargo, su paso por el mundo de la actuación terminaría en el 2010 con “Triunfo del amor”, donde haría su último papel.

Al año siguiente, comenzó en la conducción y debutó con “TV de noche”, del canal de Televisa, junto con el también actor, Jorge Muñiz. Finalmente, en el 2015 hizo su última aparición en la pantalla chica, con el programa “Rica, famosa, latina”, de Estrella Tv.

Actualmente, Andrea está viviendo en los Estados Unidos. Ha trabajado como modelo protagonizando portadas para diversas revistas y también estuvo comentando en un programa del año 2016 sobre su faceta de madre.