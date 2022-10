En las últimas semanas, el estado de salud de Andrés García se ha convertido en uno de los temas más debatidos por los seguidores del recordado galán de telenovelas, quien ha compartido en redes sociales y en algunas entrevistas cómo lleva su recuperación tras ser ingresado de emergencia a un centro médico.

Como se recuerda, la celeb de México no solo se encuentra luchando contra una cirrosis hepática incurable, sino que sufrió una fuerte caída que le dejó una cicatriz y deterioró, aún más, su estado de salud.

Sin embargo, en medio de su lucha contra las enfermedades, la cual realiza de la mano de su esposa Margarita Portillo, el actor no ha perdido oportunidad de revelar anécdotas de su agitada vida, confirmar algunos proyectos y hasta desafiar a Roberto Palazuelos a “un reto a balazos”.

Andrés García celebró su cumpleaños número 80 al lado de su esposa Margarita y su hijo Leonardo (Foto: Captura YouTube)

ANDRÉS GARCÍA Y SU HIJO LEONARDO

En ese sentido, otro de los puntos polémicos en la vida del actor ha sido la tensa relación con sus hijos, de quienes se ha distanciado con graves denuncias de por medio.

Si bien los conflictos con su hija Andrea han quedado en el pasado, completando una reunión donde ambos habrían limado asperezas, la separación de su hijo Leonardo no ha sido superada.

Recientemente, el también actor salió al frente a desmentir los rumores sobre un presunto abandono cuando Don Andrés más necesita de sus hijos debido a su delicado estado de salud, además de revelar sus motivos para distanciarse.

“Los chismes de este tipo, yo me alejo, yo soy actor y yo sé lo que hago, yo no me meto en los chismes amarillistas, en el que él dijo, no dijo”, se pronunció sobre los rumores.

El hijo de Andrés García compartió una foto donde se ve al actor con un mejor estado de salud (Foto: Leonardo García / Instagram)

Del mismo modo, dejó en claro de que sí visita a su padre, asegurando que “le gusta verlo”, pero esto solo ocurre en ocasiones puntuales, debido a la negativa de este.

“Un día dice que sí, un día dice que no, la herencia es para uno, la herencia es para otro, a mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado con mi trabajo, entonces cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, explicó.

Sobre la deteriorada salud de su padre, el actor reconoció de que estos podrían ser sus últimos días y se ha preparado para lo peor. “De alguna forma hay que prepararse, ¿no?, a todos nos va a llegar nuestro momento, pero hay que pensar positivo para uno sentirse mejor”, añadió.

Finalmente, el hijo del protagonista de “Pedro Navajas” y Sandra Vale cerró enviando un saludo a la distancia para su padre: “Bendiciones jefe, que te recuperes y siempre lo mejor”.