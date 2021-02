Sin duda alguna, Andrés García es uno de los actores más reconocidos de todos los tiempos. Si bien, su carrera en la televisión, cine y teatro ha sido exitosa desde que comenzó allá por los años 70, su vida familiar ha sido un completo caos, debido a sus matrimonios fallidos y la mala relación que tiene con sus cuatro hijos, en especial con Andrea.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino” contó que hace mucho no tiene contacto con ella. “La vi cuando estábamos trabajando los dos en Estrella TV, el programa que yo tenía en Estados Unidos; luego ella hizo su propia vida, de hecho, no le habla ni a su mamá. Ella decidió hacer sus amistades y como que adopto una familia de otra señora”.

Debido a este distanciamiento, el galán de melodramas no dudó en sacarla de su testamento; razón por la cual, muchos se preguntan si sólo el alejamiento de parte de ella fue lo que provocó la ruptura de la relación padre e hija o surgió después de que Andrea decidió posar como Dios la había traído al mundo para una revista de caballeros.

La hija del actor Andrés García es muy activa en sus redes sociales. (Foto: Andrea García / Instagram)

¿QUÉ DIJO ANDRÉS GARCÍA LUEGO QUE SU HIJA POSÓ PARA UNA REVISTA MASCULINA?

En diálogo para el programa ‘Hoy’, el actor de República Dominicana dijo que esa fractura no se debe a que ella haya posado desnuda para una revista masculina, sino por otras razones, dejando en claro que jamás se metería en las decisiones de Andrea.

“Sí, ella hizo lo que quería; si ella quería demostrar que era una mujer bella, igual que esas que salen en Playboy, sí salió preciosa, se ve muy bonita. Yo a mis hijos no trato de imponerles nada, yo trato de enseñarles lo que creo que es lo mejor, pero no a la fuerza”, manifestó.

De esta forma, rechazó que el hecho de que haya salido en una revista haya sido el detonante para la separación. “[Mis hijos] tienen libertad de hacer lo que quieran; entonces ella, yo creo que sí le dio mucha satisfacción salir en Playboy y hacer tanto ruido, porque se veía muy nerviosa. Así que la felicito y listo, no pasa nada”, detalló.

En otro momento, reiteró que no sabe nada de su hija. “Andrea tiene como 20 años que no le habla a su mamá. Un día, en una ocasión, me las presentó, me dijo que ya tenía otra familia, unas señoras muy raras”, indicó.

Andrés García comenzó su carrera artística en los años 70 y no tardó en alcanzar la fama, aunque tampoco verse envuelto en distintas polémicas, principalmente por su faceta de donjuán (Foto: Andrés García / Instagram)

LA MALA RELACIÓN CON SUS HIJOS

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino” contó la verdadera razón del distanciamiento con ellos. De acuerdo con sus palabras, García le dedicó más tiempo a su trabajo que estar al lado de sus hijos, pero por una razón: quería obtener todo lo que pudiera para dárselo a sus seres queridos.

“Yo creo que no pude estar el tiempo que yo debí estar con mis hijos porque yo siempre quise tener lo que la clase media o media alta no tenía, sino lo que tenían los multimillonarios. Siempre quise tener lugares grandes y trabajé toda la vida. Toda la vida estaba en España, Argentina, Colombia, México, Chihuahua”, manifestó.

Es decir, Andrés García no pudo estar con sus pequeños el momento que debía. “Me veían en las entrevistas y en los periódicos, y luego regresaba tres o cuatro días (a la casa) y ya tenía otro trabajo. Me faltó tiempo de convivir con ellos. Ni modo, fue un mal calculo que hice, pero de no haber tenido nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar”.

Tras ello, y por su propia experiencia dio un consejo a todos los padres. “Yo les diría a las personas que convivan más con sus hijos, lo más posible porque es muy importante”.

Al ser consultado sobre con cuál de sus cuatro hijos se lleva mejor, el actor de 79 años señaló “con ninguno” y explicó por qué no tiene una buena relación. “Mis hijos sanguíneos salieron muy ‘Garcías’. Cada cual quería hacer su imperio, cada cual quería hacer su estrellato; y entonces para ellos les estorbaba siempre la sombra del papá. Hasta películas, yo los metí a las primeras películas, pero ya luego querían estar en películas donde no estuviera su papá que los regañara. Yo quería que fueran grandes actores y salieron buenos actores. Entonces, ya ni de grandes hubo buena relación”, dijo en la entrevista.