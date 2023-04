El pasado martes 4 de abril de 2023, el reconocido actor Andrés García falleció debido a una severa cirrosis hepática a sus 81 años. Si bien el galán y protagonista de cintas como “Tintorera” y “Chile Picante” trató de luchar contra los embates de tal enfermedad, su condición era sumamente delicada y terminó por perder la batalla tras meses de tratamientos alternativos.

Eso sí, recordar al genial Andrés García por sus últimos meses de vida sería un sacrilegio para su honorable carrera en la televisión y el cine latinoamericano. Reconocido como un precursor del género de ficheras, el histrión logró pasar a la historia moderna del sétimo arte mexicano gracias a sus decenas de papeles y apariciones estelares.

Por ello, a mediados de 2021 y en medio de la pandemia por el coronavirus, Andrés García decidió inaugurar un programa de historias y anécdotas a través de redes sociales llamado “Andrés García TV”, el cual fue lanzado por la plataforma de videos YouTube.

Andrés García participó en cintas como "Pedro Navaja" , "Chile picante" y "Tintorera" (Foto: Andrés García / Instagram)

Es así que el protagonista de “El día del compadre” volvió a posicionarse como una estrella en el panorama mediático de habla hispana, logrando colaborar con estrellas juveniles como la mismísima Karely Ruiz. Aunque fue precisamente en una de sus charlas que García reveló que estuvo a casi nada de provocarle un infarto al mítico Raúl Velasco. ¿Lo sabías?

ANDRÉS GARCÍA, ¿LE PROVOCÓ UN INFARTO A RAÚL VELASCO?

Durante la emisión número 17 de su proyecto en YouTube, Andrés García reveló el incómodo momento que pasó con el fallecido presentador Raúl Velasco, famoso por su programa “Siempre en domingo”, hace varias décadas y cuando el entrevistador era el mejor periodista de todo México.

En esa línea, García rememoró que, luego de haber filmado no menos de 7 cintas de cine, Velasco lo entrevistó y le recalcó que jamás salió “desnudo en ninguna película”, a lo que él respondió que de ser necesario el caso, lo hará sin ningún problema.

No obstante, el hecho que casi le genera un patatús al presentador fue el curioso ademán que realizó Andrés García al bajarse el pantalón y la ropa interior en vivo, acción que el difunto actor recordó con suma nostalgia en aquella transmisión del 14 de mayo de 2021.

“No pues, no he salido porque no me ha tocado ninguna película donde tenga que encuerarme, pero si me llega lo hago, ahora si quieres que lo haga en tu programa, mira, y me bajé los calzones, los pantalones, y casi le da un infarto a Raúl, ‘espérate, no, no no, corten’, porque en aquella época no se sacaban tantos desnudos”, dijo Andrés García en su segmento de Youtube.

Recordemos que la picardía y el atrevimiento fue algo característico en la carrera de Andrés García. Curiosamente, tras esta entrevista hecha con el difunto presentador, el histrión dominicano logró estelarizar “Pedro Navaja” junto a Maribel Guardia, siendo este su primer desnudo a nivel artístico.

No cabe duda de que tu legado y anécdotas son más que inmortales, Andrés. ¡Esperemos sigas descansando en paz!

¿QUÉ OTRAS ENFERMEDADES LE HABÍAN DIAGNOSTICADO A ANDRÉS GARCÍA?

Al galán de producciones también le detectaron padecimientos como fibromialgia, osteoartritis y leucemia, pero lo que llevó a deteriorar su salud fue la cirrosis hepática.

El reconocido Andrés García falleció el 4 de abril a los 81 años de edad. (Foto: EFE)

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo. Me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo; de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos. Cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así”, había señalado en julio de 2022 a De primera mano.