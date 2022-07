A pesar de sus constantes controversias y la mala relación que mantiene con sus hijos, Andrés García todavía cuenta con varios seguidores que se preocupan por su bienestar. Hace poco, el antiguo galán de telenovelas compartió que se encontraba en un estado de salud delicado nuevamente, y su esposa Margarita Portillo sigue cuidándolo.

Desde que el actor se mudó a México, su familia se asentó en Acapulco, donde empezó a trabajar y fue descubierto por productores de cine. Ha participado en decenas de películas, novelas, series y programas de televisión.

En los últimos años, ha estado rodeado de controversias, como la pública discusión que tuvo con su hija Andrea García por supuestas acusaciones que ella ha negado. Pese a su caótica vida personal, sus seguidores siguen atentos a los pasos que toma, sobre todo cuando repercuten en su salud.

El actor Andrés García padeció un severo golpe en su cráneo (Foto: Andrés García / YouTube)

LA VEZ QUE ANDRÉS GARCÍA DEAMBULÓ POR ACAPULCO DURANTE UNA CRISIS DE SALUD

Fue el propio Andrés García quien contó que deambuló por la ciudad de Acapulco debido a una “pastilla extraña” que habría afectado sus funciones cognitivas. En una entrevista con el programa “Ventaneando”, contó que anduvo perdido por las calles, sin saber su destino.

“Me dieron una pastilla extraña, no sé si a propósito o fue un error; una pastilla perjudicial, disque para calmarme y lo que hizo fue que me volvió como loco”, explicó el actor de 81 años. “Anduve dos días por la costa, por todos lados, como loco. Estaba como en una especie de pesadilla, de repente decía: ‘¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy?’. Antes no sucedió una tragedia porque luego el temperamento me sale”.

¿POR QUÉ ANDRÉS GARCÍA FUE INTERNADO EN EL HOSPITAL?

Además de narrar el confuso y atemorizante momento que pasó en Acapulco, Andrés García también comentó que fue hospitalizado debido a una fuerte caída que sufrió.

“Me caí dos veces por descuidado, porque se me olvidó que tengo más de 80 años. Me puse a hacer movimientos y cosas a una rapidez que ya no debo hacer a mi edad. Se me enredaron las piernas y fui para abajo. En mi afán de no caerme me agarré del sombrerero, que es de madera y tiene un montón de palos, entonces fui a caer ahí”, explicó narrando el episodio de hace un mes aproximadamente.

Por supuesto, quien ha sido su esposa ha sido su fiel compañera. Ha estado junto a él no solo para prevenir futuros accidentes, sino también para que no se sienta solo. Anteriormente, habían estado separados debido a un desacuerdo. Margarita Portillo, quien también se encontraba en la entrevista, contó cómo se enteró del accidente de Andrés.

“Estábamos enojados. Así, de momento, no me habló. Yo creo que ya tres días después me dijo ‘Me pegué’. Me hicieron llegar las fotos y me alarmé muchísimo”, explicó ella.

Ante esto, el actor de “El privilegio de amar”, agradeció a su esposa por cuidarlo y llevarlo a un lugar donde lo puedan cuidar.

“Se le ocurrió traerme para acá, porque en mi casa es muy bonita pero estoy solo ahí. Entonces, Margarita dijo ‘Vente conmigo’ y me ha estado apapachando”, confesó el actor.