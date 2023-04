Aunque Andrés García falleció el 4 de abril de 2023, él siempre ocupará un lugar especial en el corazón de la gente que lo recordará por la infinidad de producciones en las que participó tanto en televisión, cine y teatro. No sólo ello, también por las anécdotas que contó las veces que era entrevistado, una de ellas fue cuando estuvo a punto de morir a causa de una exnovia que intentó vengarse de él.

Sí, así como lo leíste, hubo una ocasión que el galán de la década de los 70, 80, 90 y 2000 casi pierde la vida tras desatar la furia de una mujer con la que había salido. Como es bien sabido, el histrión se había ganado la fama de ‘don Juan’ por conquistar a cuanta dama se le cruzaba en su camino, pero jamás pensó que una de ellas intentara atentar contra su integridad.

En los siguientes párrafos, te contamos qué pasó exactamente y cómo el histrión se salvó de milagro.

Andrés García dejó de existir a los 81 años. Él deja un gran legado en el mundo de la actuación (Foto: @andresgarciatvoficial / Instagram

UNA EXNOVIA QUE NO ACEPTÓ SER IGNORADA

Hace varios años, Andrés García viajó a Venezuela junto a la actriz y modelo Tere Velásquez, a quien consideraba su esposa: “Fue mi mujer por mucho tiempo”, dijo. Cuando llegó a dicha nación, él recibió unas flores con una nota de una exnovia.

“‘¿Te acuerdas de las noches que hemos pasado en Venezuela? A mí no se me han olvidado, espero que esta vez, aunque vienes casado, no te olvides de mí, me hagas un ‘espaciecito’’. Y ahí decía cosas medio cachondas”, contó en una entrevista a Mara Patricia Castañeda.

Debido a que el galán no le tomó importancia al presente ni al mensaje y regaló las flores, la mujer no soportó ser ignorada y decidió cobrar venganza.

El actor se ganó el apelativo de 'don Juan' (Foto: Andrés García / Instagram)

LA VENGANZA SANGRIENTA

Ante el rechazo de Andrés García, la mujer no se quedó de brazos cruzados y buscó la manera de vengarse. ¿Cómo? Mandándolo a matar.

El día que fueron por el actor, lo confundieron con un empleado y se salvó. “Lo ametrallan a él. Se salvó de milagro ¿eh? Se quedó mudo por dos meses”, señaló.

En su juventud, el histrión se metió en varios líos por ser muy enamoradizo (Foto: Andrés García TV / YouTube)

SUS INFIDELIDADES LE TRAJERON MUCHOS PROBLEMAS

Como él mismo ha reconocido, sus infidelidades le ocasionaron muchos problemas no sólo con las parejas que tenía en ese momento, así con el entorno de las mujeres que frecuentaba.

“Me casé con varias de ellas y con otras no me casé porque estaba ya casado, pero vivía con ellas. He vivido como unas 16 mujeres diferentes”, relató al programa “El minuto que cambió mi destino”.