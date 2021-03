Desde hace algunas semanas, Andrés García ha sorprendido a sus fans al revelar diversos secretos sobre su vida íntima y todas las aventuras que ha tenido a lo largo de toda su carrera actoral. Lo que más ha sorprendido es sobre su distanciamiento con Luis Miguel y el breve romance que vivió con su gran amiga Isela vega.

El histrión está a pocos días de cumplir 80 años y ha decidido contar sobre las historias de amor que ha vivido con sus exesposas y madres de sus hijos; pero también, ha hablado de algunos romances muy pasionales y uno de ellos fue al lado de Carmen Campuzano.

También ha revelado que a pesar de todas las cosas que ha hecho a lo lago de su vida, aún existe un sueño pendiente y es aventarse de un avión.

EL SUEÑO DE ANDRÉS GARCÍA

En entrevista con el programa “Hoy”, Andrés García contó sobre la relación mediática que tuvo con Carmen Campuzano y también reveló cuál es la única cosa que le falta por hacer en su vida: lanzarse en paracaídas.

“Carmen fue un gran amor; un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Uno de los grandes amores de mi vida, efectivamente”, dijo sobre la modelo, con quien tuvo un tórrido y caótico amorío hace varios años.

Luego, García afirmó que “no hay que conservar malos recuerdos, hay que conservar los buenos. No todo es bueno en las relaciones humanas, entonces yo recuerdo lo bueno y lo malo lo hago a un lado”.

“Siempre quise tirarme de un paracaídas. De hecho tuve una novia americana que era profesora de paracaidismo y ella me invitó, porque tenía su avión y enseñaba a las personas. Y la verdad, cuando me vi en la puerta del avión, me rajé”, agregó el cantante sobre lo que le falta hacer en su vida.