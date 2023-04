El pasado 4 de abril del 2023, Andrés García falleció a los 81 años en México a causa de la cirrosis hepática que padecía desde hace varios años. A raíz de su deceso, el público ha querido saber más detalles sobre su vida privada y cómo fueron los últimos momentos del famoso actor de telenovelas mexicanas.

El galán de telenovelas y películas de los años 70, 80 y 90 se caracterizó por tener una vida amorosa muy mediática. Andrés García tuvo una larga lista de conquistas, entre ellas, muchas pertenecieron a la industria del espectáculo mexicano.

Si bien se casó cuatro veces y pasó sus últimos momentos de vida con su esposa, Margarita Portillo; Andrés García siempre habló abiertamente de sus amores efímeros ¿quiénes fueron? Aquí te lo contamos.

Andrés García participó en cintas como "Pedro Navaja" , "Chile picante" y "Tintorera" (Foto: Andrés García / Instagram)

LAS MUJERES CON LAS QUE ANDRÉS GARCÍA NO LLEGÓ AL ALTAR

En diversas entrevistas a los medios de comunicación, Andrés García ha asegurado que se enamoró como 140 veces, aunque sólo 10 fueron los amores de su vida o eso creyó. El galán de telenovelas mexicanas ha asegurado que era un “mujeriego” y que tuvo una larga lista de conquistas amorosas.

“Fui infiel, por eso tenía los pleitos y las separaciones, pero he tenido mujeres muy bellas, muy hermosas, muy encantadoras. Me casé con varias de ellas y con otras no me casé porque estaba ya casado, pero vivía con ellas”, dijo en el acto de origen dominicano a “El minuto”.

Andrés García afirmó que vivió con 16 mujeres diferentes. Sin embargo, todas sus relaciones terminaban porque no era fiel y se involucraba con más mujeres. Aquí recordamos algunos de sus romances fugaces:

Irma Serrano

Irma Serrano, quien falleció el 1 de marzo de 2023 en México, fue una de las conquistas de Andrés García en la década de los setenta. El fallecido actor reconoció que más que ser amantes, disfrutaba de la compañía y la charla de la actriz y cantante.

De hecho, Andrés García reveló que sí vivieron juntos algún tiempo y que ella lo hacía reír mucho, por lo que la pasaban muy bien.

“Lo que no hubo fue mucho sexo, a mí me entretenía Irma, me caía muy bien, era entretenida y me hacía reír mucho. En buena onda, yo me dormía comiendo palomitas de maíz y en la cama. Me decía: ‘bueno cabrón, yo te traigo a la cama para coger y tú te duermes’; es que me entretenía hablar más con ella y sí, tuvimos algo de sexo, pero no mucho”, reveló Andrés García.

Carmen Campuzano

Andrés García también conquistó a Carmen Campuzano, a quien consideró uno de sus grandes amores. El galán de origen dominicano reveló en una entrevista al programa “Hoy” que se enamoró de la modelo mexicana a primera vista a inicios de los años 2000.

La relación intensa que tuvieron terminó, según la modelo, por las infidelidades de Andrés García. Si bien intentaron regresar varias veces, al final se separaron.

“Carmen fue un gran amor, efectivamente. Así es. Fue un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Fue uno de los grandes amores de mi vida”, dijo el intérprete en una entrevista.

Anel Noreña

Anel Noreña reveló que con Andrés García tuvo una relación de “amigos con derechos”, según dio a conocer el medio Milenio. Ella afirmó que esa relación se basó en el deseo y no en el amor.

Sin embargo, Andrés habría sido el “celestino” que presentó a Anel Noreña con José José, a petición de ella. Finalmente, Anel se casó con el “El Príncipe de la Canción”.

Isela Vega

Tras la muerte de Isela Vega en marzo de 2021, Andrés García reveló que en su juventud la actriz y él fueron pareja. Sin embargo, la relación no prosperó y quedaron como amigos.

“Tuvimos nuestros acercamientos, digamos, y luego quedamos como amigos para toda la vida”, dijo Andrés García en una entrevista.