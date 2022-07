El actor Andrés García ha tenido unas semanas muy complicadas debido a su estado de salud a causa de la cirrosis y a una dura caída que le dejó una profunda herida en la frente. Por suerte, esos momentos parecen quedar en el olvido, ya que su mejoría está avanzando según lo planificado.

Sin embargo, nada podrá borrar de la memoria del artista de 81 años lo mal que la pasó cuando sintió que su estado se deterioraba, pues él vivió una pesadilla en carne propia hasta el punto de pensar en que su final estaba cerca, principalmente antes de ser hospitalizado y tratado con especialistas.

El actor Andrés García sufrió un severo golpe en su cráneo (Foto: Andrés García /YouTube)

LA PESADILLA QUE VIVIÓ ANDRÉS GARCÍA ANTES DE SU HOSPITALIZACIÓN

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, el actor Andrés García habló de todo lo que ha estado sucediendo con él respecto a su estado de salud en las últimas semanas. De esa forma, la opinión pública en México pudo saber más detalles de todo el clavario sufrido durante este tiempo.

Según el histrión, su fuerte caída se dio por un descuido propio porque se puso a realizar ciertas actividades olvidándose de su edad y de que debe hacer movimientos más pausados. fue así que sus piernas se enredaron y cayó al piso junto a un perchero de sombreros que terminó golpeándolo por diferentes partes del cuerpo.

Debido a los fuertes dolores que estaba sintiendo, García acudió a un lugar donde le dieron una pastilla, la cual habría sido la equivocada, produciendo en él unos efectos secundarios que no eran nada normales. Además, por culpa de ese medicamento, empezó a deambular por las calles de Acapulco sin rumbo fijo.

“Me dieron una pastilla extraña, no sé si a propósito o fue un error, para calmarme y lo que hizo fue que me volvió como loco. Anduve como dos días por la costera, por todos lados, como loco. Y estaba como en una especie de pesadilla, no sabía qué hacía o a dónde iba”, comentó el artista.

En la entrevista, Margarita Portillo contó que, cuando pasó ese accidente, ambos estaban peleados y tres días después se enteró de lo sucedido y vio las fotos del actor, las cuales causaron una gran preocupación en ella.

MARGARITA PORTILLO, UNA DE SUS SALVADORAS

Andrés García se encuentra casado con Margarita Portillo, quien se convertiría en una heroína para él debido a que ella se ha encargado de cuidarlo durante todo este proceso de recuperación que ha vivido en el hospital. Además, el mismo actor aseguró que sus mismos han ayudado para que se sienta mejor.

Del mismo modo, agradeció a Portillo por haberle abierto las puertas de su hogar en este difícil momento, ya que su casa en Acapulco es muy bonita, pero solitaria, así que no hay quien pueda estar pendiente de él por si tiene una recaída o un accidente.