Andrés García ha sido el centro del interés de los amantes de las históricas novelas mexicanas debido a su delicado estado de salud, el cual lo ha llevado a ser internado hace algunas semanas.

Y es que desde hace varios años el recordado protagonista de “Mujeres engañadas” y “El privilegio de amar” se encuentra atravesando una dura batalla contra la cirrosis y las secuelas que esta enfermedad ha dejado en su salud.

Además de esto, también sufrió una fuerte caída que le dejó una profunda marca en la frente y que lo obligó a internarse en una clínica para evitar posibles complicaciones.

El actor tiene 81 años de edad (Foto: Andrés García / Instagram)

ANDRÉS GARCÍA PENSÓ EN ACABAR CON SU VIDA

En sus papeles estelares, el actor dominicano ha interpretado a hombres fuertes e imponentes, con mucha personalidad y determinación, algo que le dio fama internacional.

Sin embargo, producto de las enfermedades, la figura del actor fue cambiando, lo cual lo sumió en una dura depresión, llegando a contemplar el suicido como medio de escape.

“Sí, llegué a pensar un par de momentos, un par de veces (en el suicidio)... Era tan incómodo, con tantos dolores (...) que llegué a pensar: ¿qué caso tiene seguir viviendo en malas condiciones? Voy a preparar mi salida”, comentó la celeb de México en entrevista con “Ventaneando”.

Entre las opciones para acabar con su vida, el veterano actor barajó el introducirse a su playa privada y, aprovechando la marea brava, dejarse llevar. No obstante, la descartó, pues temía que termine por causarle solo más lesiones corporales.

A esta idea se le sumó el consumir una gran cantidad de narcóticos, muriendo sin dolor. Incluso, admitió que tenía el contacto de una persona que le podía suministrar estos medicamentos.

Margarita Portillo fue clave para evitar que el actor tomara una fatal decisión (Foto: Andrés García / Instagram)

MARGARITA PORTILLO SALVÓ A ANDRÉS GARCÍA

No fue sino hasta la intervención de su esposa, Margarita Portillo, que el galán de telenovelas se liberó de estas ideas, puesto que ella, siguiendo su formación religiosa, le enseñó que el suicidio no era el camino

“Número uno: a él (Andrés García) no le corresponde decidir, eso solamente es de Dios. Él no puede hacer una cosa así, y yo no sería partícipe”, explicó Margarita.