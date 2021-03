Andrés García es uno de los actores más reconocidos de todos los tiempos, pues desde que comenzó su carrera allá por los años 70, supo hacerse un nombre tanto en cine, televisión y teatro. Sin embargo, pese a la fama alcanzada, el histrión preocupó a todos sus seguidores el año pasado cuando señaló que “le habían entrado ganas de morir” por los males que padece.

“Yo creo que si una persona ya no puede valerse por sí misma (…) y ya te sientes muy mal y no encuentras que tengas nada bueno positivo que aportar, pues está bien que te salgas ya de la jugada. Te mueres y se acabó el juego”, señaló durante una entrevista a De Primera Mano en diciembre de 2020.

Debido a que sus palabras preocuparon no sólo a quienes lo admiran, sino a todo el medio del espectáculo, te damos a conocer cuáles son las enfermedades que aquejan al galán de melodramas, que lo hicieron entrar en una profunda depresión.

El actor es uno de los famosos que ha decidido desheredar a uno de sus hijos. (Foto: Andrés García / Instagram)

FIBROMIALGIA Y OSTEOARTRITIS

El actor de 79 años padece de fibromialgia y osteoartritis, enfermedades que le hacen sentir dolores insoportables, pese a que recibe medicación. Andrés García tiene estos males desde hace años, y aunque ha mostrado una buena actitud, a veces no puede con ellas.

“Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles pero no me quiero quejar, los sobrellevo como puedo”, dijo.

La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado; es decir, quienes la padecen tienen una sensación dolorosa a la presión en unos puntos específicos.

Mientras que la osteoartritis es una enfermedad que se produce cuando el cartílago que amortigua los extremos de los huesos de las articulaciones se deteriora gradualmente.

Andrés García comenzó su carrera artística en los años 70 y no tardó en alcanzar la fama, aunque tampoco verse envuelto en distintas polémicas, principalmente por su faceta de donjuán (Foto: Andrés García / Instagram)

PADECIÓ OTROS MALES

El año 2014, el actor tuvo que someterse a una cirugía a causa de diversas anomalías que le producían dolores en la columna vertebral desde hace décadas, las cuales se agravaron tras el accidente vehicular que sufrió.

Producto de ello, tenía fuertes dolores que le impidieron caminar por sí solo, salvo apoyado con una andadera. Para controlar las dolencias tomaba medicamentos derivados de la morfina.

Aunque ya puede caminar por sí solo, Andrés García quisiera retornar a realizar sus actividades anteriores con normalidad, pero no puede. “Quiero meterme al mar y nadar, pero no puedo porque tengo tornillos en la espalda”, manifestó.