Tras más de 50 años en la industria del entretenimiento, el primer actor dominicano Andrés García falleció este 4 de abril de 2023 a los 81 años de edad y en medio de una batalla contra la cirrosis hepática. En ese sentido, miles de sus seguidores se preguntan qué destino tendrán las cenizas del reconocido galán de novelas y películas del cine de oro mexicano.

Aunque su pérdida ha dejado más que consternados a los seguidores del actor dominicano, vale recordar que la salud del mítico Andrés García no estaba en buenas condiciones,en especial, luego de haber sido detectado con una agresiva cirrosis hepática y diversas enfermedades a sus 81 años de edad.

Lastimosamente, el pasado 4 de abril, el precursor del cine de ficheras dejó este plano tras meses de ardua lucha contra dicha enfermedad y diversas entrevistas a los medios de comunicación más renombrados de México. Eso sí, García no partió al más allá sin antes dejar bien en claro su última voluntad a su esposa Margarita Portillo.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS CENIZAS DE ANDRÉS GARCÍA?

En diálogo con el matutino “Venga La Alegría”, Margarita Portillo, viuda de García, reveló el último miércoles 5 de abril que iban a cumplir el último deseo de su esposo y optarán por arrojar sus cenizas al océano . Tal hecho fue uno de los últimos requerimientos que solicitó el histrión en vida.

“Quiso que sus cenizas fueran esparcidas en la playa, voy a hacerlo en un tiempito en una ceremonia muy familiar, lo cremaremos mañana (hoy 6 de abril)”, expresó Portillo al citado matutino.

Andrés García falleció el 4 de abril a los 81 años de edad. (Foto: EFE)

De esta forma, se zanja toda posibilidad de preservar los restos del experto en artes escénicas en casa de algún familiar o un museo dedicado a la vida del actor. Parece que, al igual que en vida, Andrés prefirió descansar en absoluta libertad.

ANDRES GARCÍA, ¿MURIÓ PELEADO CON SUS HIJOS?

Luego de hacerse pública la muerte de García, se esperaba que los hijos del octogenario histrión acudan al velorio para despedirse de su padre. Sin embargo, Portillo dio la sorpresa a todos al referirse que uno de los vástagos de su difunto marido no iba a asistir.

En ese marco, aclaró que uno de los hijos de Andrés había tomado la decisión de no despedirse de su padre por motivos personales, además de comunicar que desconoce si los demás familiares del artista acudirán al velorio.

Andrés García junto a su hijo Leonardo (Foto: Leonardo García / Instagram)

“No sé si sus hijos vengan. Uno no va a venir porque me lo dijo, no sé si van a venir y vamos a velarlo a partir de las 9 de la mañana para que las personas puedan despedirse de él y no quise llevarlo a una funeraria porque son muy chiquitas y Andrés odiaría estar en un cuartito”, reveló la viuda del actor de 81 años de edad.

Cabe señalar que Portillo no quiso revelar el nombre del hijo que iba a ausentarse al proceso velatorio de su recién fallecido esposo. ¿Será que Andrés falleció peleado con alguno de ellos? Pues, todo hace indicar que sí.

Sea como fuere, desde MAG, enviamos condolencias a la familia de García. ¡Gracias por tanto cine y arte, don Andrés!