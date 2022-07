El actor Andrés García está delicado de salud producto de una cirrosis y, como era lógico, está recibiendo muchas demostraciones de afecto de sus compañeros de la actuación y también se ha dedicado muchos espacios en los medios de comunicación para hablar sobre él y su evolución médica.

Debido a que su nombre ha sido mencionado en varios programas de televisión, ha salido a la luz una teoría de que el artista ha tenido un hijo no reconocido adicional a los tres que tuvo y que sí son conocidos en el medio. Ese descubrimiento sobre él ha generado un gran interés entre sus fans, quienes quieren saber más al respecto.

El actor tiene 81 años de edad (Foto: Andrés García / Instagram)

¿ANDRÉS GARCÍA TIENE UN HIJO NO RECONOCIDO?

Lyn May, en una entrevista con el programa “De primera mano”, fue preguntada por el estado de salud de Andrés García y fue allí que reveló que, supuestamente, tiene un hijo no reconocido, del cual no se sabía nada absolutamente hasta ahora.

Todo empezó porque le preguntaron si alguna de sus hermanas tuvo una relación con García, a lo que ella respondió que no tenía hermanas y que ese rumor surgió porque tuvo un hijo con una mujer que se apellida igual.

Por si ello fuera poco, se animó a dar mayor información acerca de esa mujer y del muchacho que podría ser el hijo no reconocido del actor.

“Yo no tengo hermanas. Él dijo eso porque tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él, está muy guapo, trabaja en la ANDA con su mamá”, dijo Lyn May.

LYN MAY Y SU PETICIÓN A LOS HIJOS DE ANDRÉS GARCÍA

Además, en la misma entrevista Lyn May le hizo un pedido a los hijos de Andrés García para que los visite en estos complicados momentos.

“Que vayan sus hijos a verlo, vayan hijos míos. Vayan a ver a su papá, porque lo necesita. Son buenos hijos, nada más que Andrés tiene un carácter difícil”, comentó.