Anahí es una de las artistas más populares de México. Ella alcanzó el éxito internacional con su personaje de ‘Mía Colucci’ en la telenovela juvenil “Rebelde” y por haber formado parte del grupo musical RBD.

La actriz empezó su carrera desde que era muy pequeña, así que a lo largo de todos esos años, compartió rol con diversas figuras del medio artístico y fue así que en 1999 trabajó junto a Andrés García en la telenovela “Mujeres engañadas”.

En este melodrama, los actores interpretaron a padre e hija y desde ese momento se formó una relación muy estrecha entre ellos, así que fuera de cámaras se mantuvo ese cariño que inició en los sets de grabaciones.

Por esa época, Anahí afrontaba un momento muy difícil en su vida personal ya que sufría de anorexia y bulimia. Durante su proceso de recuperación, Andrés García se llevó a la actriz a vivir a su casa con el consentimiento de sus padres.

Desde ese momento se comenzaron a dar muchos rumores sobre una supuesta relación sentimental que habrían tenido los actores, así que con el paso de los años Anahí salió al frente y demitió todos estos chismes, hoy 22 años después, Andrés García ha hecho lo propio.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y ANAHÍ ?

Cuando Anahí se fue a vivir a la casa de Andrés García en Acapulco, se desataron muchas especulaciones sobre un romance entre ambos actores, situación que escandalizó a la prensa mexicana por la marcada diferencia de edad entre ellos, ya que Anahí tenía solo 17 años y Andrés García 60.

Después de tantas especulaciones y comentarios sobre el vínculo entre los actores, Anahí dejó claro que solo son amigos. Incluso, ha declarado estar muy agradecida con el actor y asegura siempre haberlo visto como un padre.

“Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí todos ustedes saben como un papá, pero además de todo eso para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guio por el buen camino”, dijo Anahí para un programa años atrás.

Por su parte, Andrés García en entrevista con el programa “Hoy” negó categóricamente haber sostenido un romance con la cantante, a quien siempre vio como una hija.

“A Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, es muy encantadora pero nunca hubo nada de eso”, destacó el histrión, quien actualmente tiene 79 años y señaló que simplemente la ayudó a luchar contra un trastorno alimenticio por el cual pasó durante las grabaciones de los episodios.

Es así como Andrés García puso fin a un viejo señalamiento junto a la cantante e integrante de RBD, con quien trabajó en la telenovela ‘Mujeres Engañadas’ en 1999, y en la que dieron vida a padre e hija.