El mítico actor mexicano, Andrés García, falleció este martes 4 de abril a los 81 años y en las redes sociales usuarios de distintas nacionalidades han lamentado su partida. A lo largo de su vida, el galán de telenovelas estuvo envuelto en todo tipo de polémicas y peleas, como el que casi sostuvo con el estadounidense Chuck Norris.

Andrés García estuvo poco más de 40 años ligado a la actuación y, gracias a sus innumerables papeles en películas y telenovelas, se ganó la admiración de millones de fanáticos y fanáticas. Muchos de ellos lo llamaron el ‘Chuck Norris mexicano’, en clara alusión al famoso actor estadounidense.

Después de darle una pausa a su carrera actoral, en el 2010, García incursionó una década después al mundo de YouTube, donde llegó a tener más de 90 programas. Ese espacio fue dedicado a sus fans con el fin de que le hagan preguntas e indaguen más sobre su vida.

Precisamente, una de las consultas guardó relación con Chuck Norris, el actor de 83 años que protagonizó decenas de películas y se convirtió en un ícono.

Murió Andrés García este martes por complicaciones de salud. (Foto: Agencias)

“Casi me agarro con Chuck Norris”

En el año 2022 se emitió el programa 53 de Andrés García donde contestó algunas preguntas de interés. La que llamó la atención fue si conoció alguna vez a Chuck Norris, el actor y campeón mundial de Karate Do en 1978.

Andrés García refirió que conoció a Norris “por casualidad”, en un restaurante. “Estaba yo discutiendo con el portero de un restaurante famoso... que resultó ser un francés mamón. Yo iba con una mujer muy guapa y yo creo que por lucirse me dijo: ‘no puede entrar’”, empezó contando la anécdota el recordado actor.

Después de una discusión con forcejeos incluidos, García le aplicó un golpe al portero que captó la atención de los demás comensales.

“Luego vi un güerito con barba y bigote que me miraba, no sé si con ojos de molestia o una mirada interesante, pero no me quitaba la vista de encima”, explicó.

Se trataba nada menos que de Chuck Norris, pero el actor mexicano no lo reconoció a simple vista y se prestó a encararlo.

“Yo pensé que era amigo del portero porque él venía saliendo de ahí y se quedó viendo el asunto. Me le quedé viendo porque ya andaba caliente y le dije: ‘¿tú qué?’. Después me dijo: ‘su pleito no es conmigo, no se preocupe. Mi nombre es Chuck Norris, mucho gusto’. En ese momento dije ‘uta, ahí muere’, era el campeón mundial de karate”, recordó el galán mexicano.

“Dije, ‘no me diga, pues muchas gracias por decirme porque si no sigo de hocicón y a lo mejor me rompe la madre’”, agregó.

Andrés García falleció este martes 4 de abril, luego de que su salud se había complicado en los últimos meses.