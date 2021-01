Luis Miguel es uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina. El popular “Sol de México” tiene una amplia trayectoria artística, ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes, y es el cantante más joven en recibir un Grammy con 14 años de edad. Hablar de Luis Miguel también es mencionar a su padre, Luisito Rey, su representante y con quién tuvo una relación conflictiva.

El exitoso cantante mexicano se ha encargado de construir un halo de misterio en torno a su vida privada, casi nunca brinda entrevistas o declaraciones a la prensa. Hemos conocido un poco de su historia a través de “Luis Miguel: la serie” de 2018, donde se retrata varios pasajes de su vida íntima, su círculo más cercano y la mala relación con Luisito Rey.

Hay una historia entorno a Luis Miguel en la que está involucrado el actor de telenovelas, Andrés García, quien se peleó con Luisito Rey. En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el actor mexicano reveló los motivos que lo llevaron a tener una tensa discusión que terminó a los golpes con el padre de Luis Miguel.

“Luisito me pide que lo encuentre en España porque Luis Miguel quería hablar conmigo. Llego a España, yo no tenía cuenta de cheques allá, tenía cuentas en Suiza, Estados Unidos, México, pero no en España. A mí se me acaba el dinero, pues yo iba por cinco días, pero pasaron dos semanas y Luis Miguel nunca llegó”, empezó a contar.

Luis Miguel y su padre, Luisito Rey (Foto: Infobae)

“Finalmente me ponen a Mickey al teléfono y me dice que él no sabía que yo estaba ahí. Total que llega Luis Miguel, hablamos, y creo que fuimos a Sevilla, a la casa de la mamá de Luisito, y entonces le digo a Luisito Rey: ‘Cámbiame mi cheque, mano. Total que se puso flamenco y le puse una zarandeada ahí mismo que hasta salió la abuela de Micky a decirme que lo soltara’”, explicó.

Andrés García agregó que el “Sol de México” le pidió una explicación del motivo que desencadenó la violenta discusión que terminó a los puños. Frente a esto, el actor respondió:

“Tu papá me dijo desde hace dos semanas que tú ibas a venir y resulta que no es cierto porque a ti no te había dicho nada. Y ahora le digo que me cambie el cheque y no quiere, me quiere tener aquí como si fuera su hijo el cab*%#”, finalizó.

Cabe señalar que Andrés García fue una persona importante en la carrera de Luis Miguel, ya que el actor mexicano fue quien lo presentó con ‘El Negro’ Durazo y Paulina López Portillo, personalidades que influyeron en su trayectoria artística del “Sol de México”.