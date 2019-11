El presidente de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Pedro Cornejo, se pronunció tras el incómodo momento que vivió hace unas semanas durante su presentación en el programa Porque hoy es sábado con Andrés, de donde fue retirado de mala manera por el conductor Andrés Hurtado tras ofrecer una beca de baile como ayuda para un caso social.

“Yo recibí una carta formal de la producción de ese programa en la cual me pide una beca, la llevé al programa y él (Hurtado) pensaba que íbamos a hacer una colecta en el Brisas, pero no fue así”, indicó Cornejo en declaraciones al diario La República.

Según el empresario, Andrés Hurtado tenía la intención de desprestigiarlo debido a que hace poco tiempo abrió un local para competir con Brisas del Titicaca. “Que se baje de las nubes, donde él cree que está, le falta humildad”, declaró Cornejo, de acuerdo al citado medio.

El titular del Brisas del Titicaca aseguró que no reaccionó en el momento “porque no pensaba ponerme a la altura de él”. Dijo, también, que Hurtado no le ofreció disculpas tras echarlo del set, y que el equipo de producción del programa se mostró sorprendido por la airada reacción del presentador.

La asociación cultural anunció que adoptará medidas legales contra el polémico conductor de TV.

