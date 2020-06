Karina Calmet, recordada por su papel de ‘Isabel Maldini’ en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, recurrió a las redes sociales para expresar su respaldo a su excompañera Mayra Couto, luego que denunciara que fue acosada por Andrés Wiese.

A través de su cuenta personal de Twitter, la actriz dedicó unas palabras de solidaridad a Couto. “Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera cómo debe sentirse”, se lee en tuit de Karina Calmet.

Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto.

Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse. — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) June 9, 2020

El descargo de Mayra Couto vino después que en el programa de Magaly Medina difundieran una denuncia de una de una menor de edad contra Andrés Wiese por acoso.

A través de Instagram, la actriz señaló que Wiese la acosaba cuando compartían roles en la serie “Al Fondo Hay Sitio”. Mayra compartió unos ‘pantallazos’ en los que mostró los mensajes que le escribió a su excompañero en mayo pasado −cuando el actor reveló que se sintió acosado por sus fans−, en el que le expresaba que en su momento ella también se sintió acosada por él.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu… contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, le escribió Couto a Wiese por mensaje interno de Instagram.

“Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo. Que vea, que me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo y me dijo: ‘Si lo vi’”, contó.

Tras narrar los episodios que vivía en el set de rodaje junto a Andrés Wiese, la intérprete Mayra Couto pidió la ayuda de un abogado para continuar con su denuncia.

“Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Gracias. Seguro me a acusar de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado esto mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo", finalizó.

Captura de pantalla del chat entre Mayra Couto y Andrés Wiese. (Foto: Captura de Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Fallece a los 53 años Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo

Fallece a los 53 años Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo