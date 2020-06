El actor Andrés Wiese rompió su silencio y habló del difícil momento que atraviesa tras ser acusado de haber acosado a una menor de edad y de enviarle fotografías y videos íntimos. La entrevista la dio al programa “La banda del Chino”.

En declaraciones para el programa conducido por Aldo Miyashiro, el recordado ‘Nicolás de las Casas’ de “Al fondo hay sitio” lamentó lo sucedido y dijo que no sabía que la chica que lo acusa de acoso era menor de edad.

“Sentía que era necesario salir a hablar y me siento fuerte para declarar… porque ese chico de 37 años no sabía que esa chica era menor de edad, no lo sabía hasta cuando salió en un programa de televisión. Me guie por su edad en redes sociales y las fotos en su perfil”, dijo Andrés Wiese.

“Quiero pedirle disculpas públicas a mi círculo privado que se ha visto afectado por mí, quiero pedir mis sinceras disculpas… El error fue tener estas prácticas con alguien que no conocía, no medí las consecuencias. He tratado a lo largo de mi carrera en no verme involucrado en escándalos, pero soy humano y cometí un error”, añadió el actor.

Asimismo, al ser cuestionado por Aldo Miyashiro sobre si ha pensado en atentar contra su vida, el actor, con la voz entrecortada, dijo que gracias a su familia y las personas que lo apoyan, él continúa adelante.

“Yo he estado soltero por mucho tiempo, el sexting es una práctica cada vez más normal y no está mal hacerlo, siempre que ambas partes estén de acuerdo. La primera vez que hice esto fue con una amiga mía, mayor. A mí me han acusado de pedófilo, exhibicionista y de aprovecharme de menores”, señaló el actor.

“El dolor es enorme… Gracias a mi familia y las personas que han estado conmigo en el momento más oscuro de mi vida es que yo estoy acá conversando contigo y trabajando para mejorar. Tengo claro que quiero ser una mejor persona, quiero mejorar”, agregó.

¿HABRÁ DEMANDA?

Al ser consultado por si tomará acciones legales contra alguna persona involucrada en el hecho o la difusión de sus imágenes íntimas, el actor aclaró que se someterá a las investigaciones pertinentes y que por el momento no demandará a nadie.

“Se han mostrado conversaciones donde se me acusa de acoso, pero es consensuado. Cuando esa persona me dice que no, yo lo entiendo, lo respeto, y ahí quedó… Después de pasar algo tan fuerte y asqueroso quiero recomponerme, estoy enfocado en mí. Tengo ayuda, tengo respaldo. Si me preguntas si voy a demandar a la chica, no lo haría, quiero pensar que ella puede ser una víctima de algo que pudo ser armado”, precisó el actor.

“Yo después de tener esta actividad cibernética con ella, ella me llama y me cuenta para extorsionarla y le dijeron que iban a sacar eso en un programa. Ella pensó que yo estaba detrás de eso. Yo me someto a todo lo que se deba hacer y mi abogado me dirá que acciones tomar y contra quienes. Quiero pensar que esta chica es una víctima más”, aclaró.

ANDRÉS WIESE Y SU ANUNCIO EN FACEBOOK

Andrés Wiese utilizó su cuenta de Facebook para anunciar que iba a ofrecer una entrevista al programa de Aldo Miyashiro. En su publicación, el actor dijo que contaría “su verdad” y que ha vivido “los días más difíciles” de su vida.

“Como algunos saben, hace algunas semanas se filtraron unos videos privados míos. Han sido tal vez los días más difíciles de mi vida, tanto por lo vulnerable que eso me hizo sentir, como porque alrededor de los videos, algunas personas difundieron acusaciones injustas y mentiras sobre mí”, dijo el joven actor al inicio de su mensaje.

“Solo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida”, agregó.

ACUSACIONES CONTRA ANDRÉS WIESE

Como se recuerda, el actor de “Al fondo hay sitio” fue acusado el pasado 10 de junio de haber acosado a una adolescente de 17 años, según informó el programa “Magaly TV: la firme”. La joven indicó que Wiese le envió fotografías íntimas y también le pidió que enviara imágenes similares.

Por si fuera poco, a estas acusaciones también se sumó la actriz Mayra Couto en contra del actor. La actriz, quien interpretó a ‘Grace Gonzáles’ en “Al fondo hay sitio”, reveló que él la rozaba con su parte íntima y que además, mantenía una actitud abusiva con ella.

Menor de edad denunció que el actor Andrés Wiese le envió videos subidos de tono. (Video: ATV)

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me sentí acosada por ti. Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis para evitar tus roces”, inició la actriz en sus redes sociales.

