Mucho se ha hablado de su noviazgo con Gussy Lau, cómo es su comportamiento con su papá Pepe Aguilar, y hasta si despreció o no al empleado que le abre la puerta en su domicilio, pero poco o nada se ha dicho de la progenitora de la intérprete de “Ahí donde me ven”: Aneliz Álvarez. La mamá de Ángela Aguilar no solo cumple una función de madre de tres hijos, sino mucho más. Conozcamos un poco más de ella.

La carrera musical tan promisoria y ascendente que ha ido sembrando la menor del clan Aguilar no es fruto exclusivo de ella, sino de toda la familia que ha sabido guiarla desde que era niña, cuando empezó a cantar junto a su hermano a Leonardo en los discos familiares que lanzaba su papá Pepe.

En ese rol tras bambalinas y que poco o nada se ve en sus redes sociales, está su madre Aneliz Álvarez, quien no gusta de la mediatización y por eso no aparece en las entrevistas o actividades públicas de sus hijos, apenas lo hace cuando José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela comparten fotos de ella o con ella en sus redes.

En una de las fotos que se tomaron durante su estadía en París (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

CÓMO ES LA RELACIÓN DE ÁNGELA AGUILAR CON SU MAMÁ ANELIZ

La relación entre Aneliz Álvarez y su hija es excelente. Ella siempre está pendiente de lo que requiera Ángela Aguilar como artista y como hija, más aún teniendo en cuenta que la cantante de “En realidad” lleva una vida pública desde que era una niña, situación que siempre ha sido la preocupación de su madre, básicamente por su salud y bienestar emocional.

Ahora último con el escándalo surgido a raíz de la oficialización del noviazgo de su hija con Gussy Lau, Aneliz ha sido la principal contenedora emocional para su hija, con quien viajó junto a toda su familia a París en unas vacaciones que le vinieron bien a la artista de 18 años.

Además, Aneliz Álvarez -quien también se encarga de los temas de prensa e imagen de Ángela- se ocupa de los negocios de toda la familia Aguilar y de la organización de sus eventos. Es decir, vela por el bienestar de Pepe, su esposo, y José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela, sus cuatro hijos.

ÁNGELA AGUILAR RECIBE EL RESPALDO DE SU HERMANO LE0NARDO

Todo el revuelo que generó la oficialización de la relación de Ángela Aguilar con Gussy Lau, artista que le lleva 15 años, ha hecho que la artista, que se encuentra de gira con su tour “Mexicana Enamorada”, se vea en el ojo del escrutinio público, razón por la cual su hermano mayor, Leonardo, salió a defenderla.

