A pesar de sus cortos 18 años, Ángela Aguilar es una de las más grandes de la música regional mexicana, siendo parte de exitosas giras individuales y familiares, y consiguiendo récords en reproducciones.

Sumado a esto, la hija de Pepe Aguilar es una figura muy popular en redes sociales, donde suma 8,6 millones de seguidores en Instagram y sus videos superan los 770 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube.

Fue precisamente en una stories de Instagram que la joven artista reveló cuál es su número cabalístico y algunos rituales para atraer la suerte.

Ángela Aguilar encabeza la gira "Mexicana Enamorada" (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

LOS NÚMEROS DE LA SUERTE DE ÁNGELA AGUILAR

Recientemente, “La princesa de la música regional” obtuvo siete nominaciones para los “Premios Juventud”, el mismo número que, aseguró, es el de la suerte para ella.

“No saben los felices que estamos y estoy con estas siete nominaciones. Perdón, pero siento que el número siete me acompaña mucho”, confesó.

De acuerdo con la joven cantante, este número se encuentra presente en su vida y lo relacionó con algunos miembros de su familia como su mamá.

“En ‘Premios Lo Nuestro’ también fueron siete nominaciones, ahorita son siete nominaciones, el cumpleaños de mi mamá es el 7 de diciembre, el de mi papá el 7 de agosto, el de mi hermana el 7 de abril, como que hay muchos sietes en la familia y estoy muy contenta”, destacó.

Ángela Aguilar muestra su lado cabalístico explicando su relación con el número 7 pic.twitter.com/pocRmoGJ1h — Lo + viral (@VideosVirales69) June 16, 2022

LOS AMULETOS DE ÁNGELA AGUILAR

No es la primera vez que la menor de la Dinastía Aguilar revela que es creyente de las cábalas, e incluso meses atrás se animó a mostrar su camerino y reveló cómo se preparaba para sus presentaciones.

La artista enciende varias veladoras de colores y con aromas, además de tener un plato con varios cuarzos, los cuales, insiste, son para repeler las energías negativas y atraer las positivas.

“Mi incienso es de palo santo, tengo mis piedritas, vayan a ver mis piedritas. Cada una tiene un significado especial, no les voy a contar porque si les cuento ya no es especial, pero me acompañan en mi gira y en mi camerino pido flores blancas, agua, fruta y Maruchan”, indicó la joven tiempo atrás.