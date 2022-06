La cantante Ángela Aguilar ha acumulado millones de seguidores en sus diferentes cuentas de redes sociales y es consciente de que a ellos les debe gran parte de su prometedora carrera en el género regional mexicano, por lo que les dedica tiempo a ellos interactuando en tales plataformas, como recientemente lo hizo en TikTok.

Lo que en un principio prometía ser una amena conversación con sus fanáticos en la mencionada red social asiática casi se sale de control por culpa de una función que estaba activada. Y es que los seguidores de la artista de 18 años, nieta de Flor Silvestre, le enviaron dinero sin que ella se los pida, lo cual provocó una confusión.

La hija de Pepe Aguilar desconocía tal función de las transmisiones en vivo y, debido a que esta no era su intención, les mandó un claro mensaje a todos ellos que habían gastado plata en los minutos que duró tal plática.

La joven de 18 años es una de las principales promesas en el regional mexicano (Foto: Ángela Aguilar/ Instagram)

LA PETICIÓN DE ÁNGELA AGUILAR EN UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

Como ya lo mencionamos, Ángela no sabía que en el live de TikTok se podía recibir donaciones, por lo que se quedó sorprendida y un poco confundida, ya que sus intenciones no eran esas, sino pasar unos minutos divertidos con las personas que se estaban conectando para escucharla frente a su celular.

Es por ello que empezó a solicitar que paren con eso, que ya no envíen dinero y que disfruten del momento que había planificado con la finalidad de estrechar lazos con ellos.

“No quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un live divertido. Por favor, no envíen dinero, paren con eso. No sé cómo parar con esa función”, señaló Ángela Aguilar, mientras algunos usuarios le decían que simplemente se deje querer.

ÁNGELA AGUILAR PIDE AYUDA EN SU LIVE

Debido a que los seguidores no paraban de enviar dinero, Ángela empezó a desesperarse y no sabía qué hacer en esos momentos, por lo que le pidió ayuda a Aneliz Aguilar, su hermana mayor.

Para mala suerte de la cantante, ella tampoco sabía qué hacer y atinó a decirle que agregue a su hermano a la transmisión, pues estaba planeado que Leonardo también participe de la dinámica.

El video de la reacción de la joven artista se viralizó en diferentes plataformas sociales, pues fue unos momentos divertidos. Para ella quedará también como una anécdota que, felizmente, no llegó a mayores y solo demostró qué tan querida es por sus fans.