La filtración de una fotografía en redes sociales que exponía la relación amorosa entre el compositor mexicano Gussy Lau y Ángela Aguilar “puso de cabeza” el mundo de la cantante, quien expresó sentirse afectada por la violación a su privacidad.

Así lo hizo saber en un sentido video en redes sociales, donde se mostraba dolida por la filtración. “Me siento triste, defraudada, me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad”.

Aunque la intérprete de “Ahí donde me ven” evitó pronunciarse si estaba en una relación con el compositor de 33 años, fue este último quien lo confirmo en sus redes sociales, además de aceptar su responsabilidad en la filtración.

La molestia de la cantante fue suficiente para que Pepe Aguilar decidiera llevarse a su familia a Francia, además de para celebrar el cumpleaños de Aneliz, quien el 7 de abril llegó a los 23 años de edad, demostrando que la dinastía está unida.

Incluso, el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar compartió fotos de su viaje y envió un mensaje a los críticos de su hija: “Saludos desde la ciudad de la LUZ (Y aquí a punto de pasarnos todo por el arco del triunfo Literalmente) Bonsoir!”

LEONARDO AGUILAR DEFIENDE A ÁNGELA POR GUSSY LAU

Otro que mostró su apoyo incondicional a la joven cantante fue su hermano Leonardo Aguilar, quien fue entrevista hace unos días en Ventaneando, y no dudó en pronunciarse sobre la polémica con Gussy Lau.

“Hay que tener cuidado en decir solamente lo que se tenga que decir y cuidarse lo más posible, porque hay gente que lo único que quiere es fregar. Me di cuenta, desafortunadamente, de la gente lo chafa que es, no hablo de nadie en particular, lo digo en general”, indicó el hermano mayor de Ángela Aguilar.

Además, destacó la labor de su familia durante estos días, que apoyó a la menor de la dinastía luego de que esta última saliera a defenderse y acusara una violación a su privacidad.

“Lo que el público ve es una consecuencia de la cercanía que tenemos en el lado personal”, indicó el intérprete de “Tu méndigo recuerdo”.