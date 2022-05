La cantante de moda en México continúa con sus distintas presentaciones, como solista y junto a su padre, Pepe Aguilar, en una muestra irrefutable de su responsabilidad para con sus compromisos, como toda persona adulta. Aún así eso no es impedimento para que Ángela Aguilar siga exhibiendo su lado infantil, ese que hasta hace poco mostraba en los escenarios, pues recién en octubre del año pasado se hizo mayor de edad.

En toda la republica mexicana, el último sábado 30 de marzo se celebró el Día del Niño, y muchas personalidades del espectáculos, niños, jóvenes, adultos y mayores, no dudaron en dejar salir su lado más infante para homenajear a los pequeños de México.

La última hija de Pepe Aguilar, como no podía ser de otra manera, no fue la excepción, y decidió compartir en sus redes sociales unas fotos de cuando era una apenas una niña, y a decir verdad, no sorprende, pues en la foto de perfil de su cuenta de Instagram hace mucho que luce una foto de ella de cuando era pequeñita.

ÁNGELA AGUILAR COMPARTIÓ FOTOS DE SU NIÑEZ POR EL DÍA DEL NIÑO

Este último fin de semana, el clan Aguilar se trasladó a la zona de Baja California, donde brindó más de una presentación bajo el concepto de “Los Aguilar”: el padre Pepe y los hijos Leonardo y Ángela cantando en conjunto sus mejores temas. En medio de toda esa parafernalia, la ¿hasta ahora novia de Gussy Lau? decidió publicar unas fotos que enternecieron a sus seguidores.

Fue en sus historias de Instagram donde Ángela Aguilar posteó dos fotos de su niñez con la leyenda “Feliz día del niño”. Una época no muy lejana para la engreída de la familia Aguilar, aunque que por estas semanas no lo pareciese a raíz de la polémica que se generó tras conocer su noviazgo con Gussy Lau, compositor que ha venido trabajando con toda su familia.

La artista compartió en su Instagram esta foto por el Día del Niño (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

La artista compartió en su Instagram esta foto por el Día del Niño (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

A raíz de tema mediático, todos los hermanos de Ángela han salido a darle su total respaldo. Incluso, Leonardo indicó que no era novedad que alguien de su familia tuviese una relación con una persona mucho mayor, en clara referencia a la diferencia de edades entre su hermana (18) y Gussy Lau (33).

No obstante, quienes no han vuelto a referirse al tema son la pareja en cuestión. Ambos han preferido por el momento volver a hacer silencio respecto al asunto.

¿POR QUÉ PEPE AGUILAR REGAÑABA A ÁNGELA AGUILAR?

Desde hace algunos días se ha vuelto viral un video que muestra a Ángela Aguilar confesando que su padre le regañaba por algunas actitudes que tenía como mujer. ¿A qué se refería la intérprete de “Te quiero para mí”? Si deseas saber, CLICKEA AQUÍ.