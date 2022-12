Para nadie es un secreto que Ángela Aguilar es una de las artistas más populares e incluyentes de la música mexicana, destacando gracias a sus temas en el género regional mexicano, representando a la dinastía familiar con los premios internacionales que ha recibido a sus 19 años.

De hecho, celeb de México se encuentra cerrando uno de los mejores años en su corta carrera, pues ha estrenado nuevos temas, conseguido récords de reproducción de sus canciones y grandes convocatorias en su presentacioes de la gira “Mexicana enamorada”.

Pese a esto, la hija menor de Pepe Aguilar no ha estado libre de polémicas, como su relación con Gussy Lau, la cual habría iniciado cuando era menor de edad, o presumir objetos lujosos, a la cual se suma la celebración por el campeonato de Argentina en Qatar 2022.

Ángela Aguilar es una joven artista que, con solo quince años, lanzó su primer álbum como solista, llamado “Primero soy mexicana”, en honor a su abuela Flor Silvestre (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

LA POLÉMICA CELEBRACIÓN DE ÁNGELA AGUILAR POR ARGENTINA

Es importante destacar que la “Princesa de la música regional” se ha convertido en una destacada influencer gracias a sus más de nueve millones de seguidores, con los que comparte sus proyectos y actividades.

Fue por este medio que la joven causó controversia al festejar el título que obtuvo Argentina en tanda de penales contra Francia en la final de la Copa Mundial Qatar 2022, asegurando que posee sangre argentina en sus venas.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo”, indicó la intérprete de “Ahí donde me ven”, junto a varias fotos donde luce un pantalón celeste y blanco, similar a la camiseta albiceleste.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en criticar los mensajes de la cantante regional, pues, como se recuerda, la selección mexicana cayó eliminada en fase de grupos ante el equipo de Lionel Messi, quien fue el centro de una polémica, pues fue acusado de patear una camiseta del “tri”.

“¿Ridículo del año?”, “Entonces deja de lucrar con México y vete para allá”, “Al canelo no le gusta esto”, “Al parecer solo es mexicana cuando le conviene”, “No lo voy a entender por qué no eres mexicana”, “El nuevo álbum se va a llamar ‘Argentina enamorada’”, fueron los miles de comentarios de desaprobación.

La cantante mexicana celebró el título de Argentina en la Copa del Mundo (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

PEPE AGUILAR DEFIENDE A SU HIJA EN INSTAGRAM

Si bien Ángela posee algunos detractores, la gran ola de críticas en su contra hizo que su propio padre, el también cantante Pepe Aguilar, respondió algunos comentarios con su estilo sarcástico.

“Si admiras a un artista por sus post en Instagram, ESTAMOS EN SERIOS PROBLEMAS” o asegurando que una usuaria es “una envidiosa” cuando acusó a Ángela de ser “gringa” y no mexicana.