La filtración de una fotografía de Ángela Aguilar y Gussy Lau causó revuelo y despertó especulaciones en redes sociales, principalmente porque dejaba en evidencia la relación sentimental entre ellos. Tras esto, usuarios recordaron el consejo que Flor Silvestre, abuela de la cantante, le dio a su joven nieta.

Sin embargo, aunque la difusión evitaba la molestia de anunciar la relación, esta no cayó bien en Ángela Aguilar, quien en sus redes sociales compartió un video donde aseguraba que esto fue una traición a su confianza y se solidarizó con las mujeres que sufren de casos similares.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, indicó.

Y es que, mientras la cantante de “Ahí donde me ven” prefirió guardar silencio, la relación fue confirmada por el propio Lau, indicando que ambos habían optado por llevarla en secreto, pero que Pepe Aguilar conocía que eran novios.

Tras esto, las palabras de Flor Silvestre sobre las relaciones, el enamoramiento y temas similares fueron recordadas por usuarios en redes sociales.

Flor Silvestre fue la mamá de Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

EL CONSEJO DE FLOR SILVESTRE A ÁNGELA AGUILAR EN EL AMOR

En un video que se ha compartido en redes sociales, se ve a Flor Silvestre, Ángela Aguilar y otros miembros de la dinastía en una reunión familiar, donde la experimentada cantante le da consejos a su nieta sobre sus interpretaciones.

De acuerdo con la nieta de Tigre Pintito y madre de Pepe Aguilar, la joven de 18 años debía poner rostro de enamorada mientras interpretaba “La chancla”, tema que ella también cantó años atrás.

Sin embargo, Ángela respondió que primero debía saber cómo se sentía estar enamorada. Ante esto, su abuela le dio un polémico consejo.

La matriarca de la dinastía Aguilar le pidió a la entonces menor de edad “que se aplique”, ya que así podría potenciar “su voz bien perra”, lo cual causó risas en Ángela y su familia.