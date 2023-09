¿Otro escándalo a la vista? Parece que el presente artístico de Ángela Aguilar no está siendo muy bueno que digamos, pues tras la avalancha de críticas en redes sociales, un video suyo en el internet ha desatado una gran molestia por parte de sus seguidores. ¿Realmente se bajó del escenario y dejó de interpretar sus más recientes éxitos?

La cantante de raíces mexicanas no la pasa muy bien en estos últimos meses. Tras las burlas en redes sociales propiciadas por cientos de internautas, Ángela Aguilar parece haber sumado un nuevo desliz ante su público, pero está vez sería nada más que una presentación suya en directo.

Ángela Aguilar es criticada en redes sociales por una foto (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

Pero, ¿qué pasó exactamente y por qué la hija de José Antonio Aguilar volvió a estelarizar otro escándalo? Pues, en esta nota te lo contamos a detalle.

LA NUEVA POLÉMICA DE ÁNGELA AGUILAR EN UN CONCIERTO

Resulta que la intérprete de “Qué agonía” vivió un momento difícil durante su show tras ser completamente ignorada por los asistentes. Según reportan medios como La Opinión, la heredera de la dinastía Aguilar trató de entonar su reciente éxito con Yuridia mientras motivaba a los oyentes a cantarlo con ella.

Tras ver que nadie del recinto le hacía caso, Ángela atinó a bajarse del lugar y, con un rostro evidentemente triste, dejar que la canción corriera. Pese a que la jovencita se iba, el público estaba en absoluto silencio.

Como era de esperarse, cientos de fanáticos y seguidores reaccionaron al comportamiento de la joven, señalando que estaba teniendo una actitud deshonrosa con su público al cometer gestos como esos.

“La soberbia se paga. Si viviera don Antonio Aguilar”, “Pobre Ángela”, “La buena es Majo”, “Si van es para apoyarla, no humillarla”, “Su papá debería desheredarla”, “Sí somos rencorosos”, “Le falta humildad”, “No me cae bien, pero no tenían que hacerle eso”, indicaron algunos usuarios.

ES MENTIRA: DESMIENTEN ACTITUD DE ÁNGELA AGUILAR

Sin embargo, el reciente reporte de “Señal capital” demostraría que todo se trata de una campaña de desprestigio contra la hija de Pepe Aguilar , pues ese clip que se está viralizando en redes sociales dataría de meses pasados y no mostraría lo que realmente pasó en dicho escenario.

“Durante la difusión del problema, no se revela donde se registró, pero al hacer una pequeña investigación en redes, se puede encontrar que el corto pertenece al “Jaripeo sin Fronteras”, realizado en Arena Monterrey el 25 de mayo de este año”, indica Señal capital en su plataforma de X.

#México l ¡Falso! Ángela Aguilar @AngelaAguilar__ hace desplante porque nadie cantaba con ella ❌



En las últimas horas ha circulado un video, que se ha vendido como "pan caliente", donde se puede ver a la hija de Pepe Aguilar @PepeAguilar bajarse con un aspecto molesto de un… pic.twitter.com/xEK1O5GVKS — Señal Capital (@senalcapital) September 16, 2023

Acto seguido, la citada cuentat de X decide mostrar el video completo del presunto abandono de Ángela Aguilar, en donde se deja en evidencia que no abandona el show musical, sino que accede a la zona baja del estrado para cantar “Qué agonía” con sus fanáticos.

No queda duda alguna que las controversias recientes protagonizadas por la joven de 19 años continúan siendo recordadas por muchos, y sus críticos aprovechan cualquier oportunidad para dirigirle críticas negativas y difundir rumores sobre ella.

