Además de ser una talentosa cantante que ha cosechado muchos éxitos a sus cortos 18 años, Ángela Aguilar también es considerada un icono de la moda. La artista mexicana luce vestidos y diseños exclusivos en cada una de sus presentaciones o videoclips, demostrando que cuida cada detalle en sus looks.

Aguilar ha sabido combinar los estilos actuales con los tradicionales para crear un estilo único. Es así como la cantante mexicana deslumbra en cada uno de sus shows en vivo, con vestidos y atuendos que son elogiados por sus fans.

Prueba de ello es su presentación en Premio Lo Nuestro donde deslumbró con un vestido blanco con detalles florales en el escote y la cintura. Pero, ¿ qué hace Ángela Aguilar después de usar estos vestidos y atuendos especiales? La joven cantante lo cuenta a sus seguidores.

¿QUÉ HACE ÁNGELA AGUILAR DESPUÉS DE USAR UN VESTIDO?

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Ángela Aguilar reveló que la mayoría de los diseños de su vestuario son “idea” de su mamá y de ella.

La intérprete de ‘Ahí donde me ven’ explicó que cuenta con la ayuda de quien fue su nana por muchos años y diseñadores de Los Ángeles. Además, compra artesanías de Oaxaca que después reinventa para su guardarropa.

Cuando la periodista Pati Chapoy le preguntó cuánto cuestan sus vestidos, Ángela Aguilar aseguró que sabe la cifra exacta pues “es parte de los gastos del show”.

Ángela Aguilar también reveló que usa un vestido dos veces y ya no lo vuelvo a usar. Eso sí, detalló que después de esto les da una segunda vida.

Para que sus vestuarios no se echen a perder, la cantante de 18 años los regala o los dona a sus fans.

“Hemos regalado muchos, donado muchos, a veces los fans escriben de que para sus quinceañeras necesitan un vestido, les mando un vestido… sí, es divertido”, afirmó Ángela Aguilar al programa ‘Ventaneando’.

¿QUÉ HACE ÁNGELA AGUILAR ANTES DE SUBIRSE A UN ESCENARIO?

En una entrevista con Maxine Woodside y There Soto, en la que habló de muchas cosas, Ángela Aguilar contó que tiene un extraño ritual antes de dar un recital frente a miles de personas.

Lo primero que reconoció es que ese día no hace absolutamente nada para guardar fuerzas y concentrarse para la noche. Es más, aseguró que come con varias horas de anticipación para estar preparada, lo cual demuestra su profesionalismo.

“Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar bien vocalmente”, indicó.

Pero lo que más despertó la sorpresa de los que no conocían este detalle, es que Ángela se va a una esquina minutos antes y espera que nadie la moleste, como si estuviera castigada en la escuela.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que ya nadie me puede tocar, me tengo que concentrar. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, detalló.