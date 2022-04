La semana pasada se destapó una gran polémica para la joven cantante Ángela Aguilar tras la filtración de unas fotos besando al compositor Gussy Lau. Tras muchos dimes y diretes al respecto, se confirmó que ambos mantenían una relación sentimental, aunque llamó mucho la atención que no se les vea juntos.

MÁS INFORMACIÓN: La canción que despreció Belinda pero que Ángela Aguilar convirtió en un éxito

Es más, la cantante de 18 años publicó un video en el que manifestó mucha molestia porque la gente no respetaba su vida privada y criticó con dureza a la persona que había filtrado las imágenes. Desde entonces, el tema no ha vuelto a ser tocado por alguno de los protagonistas y nada se sabe sobre la relación.

Debido a ello, muchos rumores han vuelto a mencionarse, los cuales indican que, posiblemente, los dos enamorados hayan terminado su relación. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado o descartado la información, generando una gran incertidumbre entre sus seguidores.

La pareja de artistas estaría en la cuerda floja pues no se sabe nada acerca de su relación (Foto: Ángela Aguilar y club de fans de Gussy Lau / Instagram)

¿ÁNGELA AGUILAR Y GUSSY LAU SIGUEN SIENDO NOVIOS?

Aunque ninguno de ellos haya vuelto a tocar el tema de su noviazgo, en la opinión pública se cree que ellos ya habrían empezado caminos separados y esto se ha acrecentado con una recientes declaraciones de José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastian.

Figueroa en una reciente entrevista que concedió para el programa “Despierta América”, habló sobre un busto que le han hecho a su padre y luego fue consultado sobre su opinión por la relación polémica entre su colega compositor y la hija de Pepe Aguilar.

Además de sorprender a todos al revelar que él ya estaba enterado de ese amor, sus palabras causaron cierta sorpresa, pues con ella dio a entender que esa relación llegó a su final debido a que todo lo hablaba en tiempo pasado.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, comentó.

Así mismo llenó de elogios a Ángela Aguilar y aseguró que cantará aún mejor cuando le toque vivir una experiencia relacionada a una ruptura amorosa importante.

“Yo creo que el día que ella se enamore perdidamente y que le rompan el corazón va a cantar espectacular, va a cantar hermoso, va a cantar divino esa mujer”, apuntó.

¿QUIÉN FILTRÓ LAS FOTOS DE ÁNGELA AGUILAR Y GUSSY LAU?

Fue el propio compositor quien reveló que fue su responsabilidad que la foto de su relación con Aguilar se filtrara, pues, según aseguró, se la había mostrado a unos amigos y uno de ellos la propagó.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo (…) Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, indicó.

De acuerdo con el dos veces ganador del Grammy, todo ocurrió en un momento de diversión con sus amigos, cuando, entre bromas, acercó su lengua al rostro de la “princesa de la música regional mexicana”.

Estas fueron las imágenes de Ángela Aguilar y Gussy Lau que se filtraron (Foto: Instagram)