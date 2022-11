Angélica Vale se ha convertido en una de las actrices que son marcadas en demasía por un personaje que le ha tocado interpretar. La ahora artista de 47 años de edad fue parte del elenco de “Soñadoras” en 1998 al darle vida a Julieta Ruiz, papel que sería clave para darse cuenta de algo que ella vivía y no sabía.

La recordada telenovela mexicana no solo le sirvió a la mexicana para aumentar su fama y demostrar su talento delante de cámaras, sino que también la ayudó a darse cuenta de que algo no andaba bien con su salud física y mental, pues tenía un trastorno que debía ser atendido con mucho interés antes de que crezca como una bola de nieve.

Para suerte suya y de todas las personas que la rodean, con el paso del tiempo esto fue superándose, pero en la memoria de ella quedará el momento en el que se dio cuenta. Es más, por más que ya hayan pasado 24 años, ella aún lo recuerda y lo mencionó en una entrevista con Yordy Rosado.

La telenovela "Soñadoras" fue una gran sensación en todo México en los años 1998 y 1999 (Foto: Televisa)

¿CÓMO SE DIO CUENTA ANGÉLICA VALE DEL TRASTORNO QUE SUFRÍA?

En la telenovela en cuestión, Angélica Vale interpretó a una chica que tenía un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) y que afrontaba ciertos problemas a causa de ello, por lo que se vio en la obligación de interpretar algunos de los síntomas en las escenas que le tocaba y fue allí que notó algo raro.

Conforme iba avanzando la ficción, la actriz se percató de que había una relación entre los síntomas que interpretaba y lo que ella estaba pasando por su vida, así que llegó a la conclusión de que estaba atravesando por un proceso de bulimia, el cual debía ser atendido y así evitar consecuencias mayores a futuro.

ANGÉLICA VALE DA DETALLES SOBRE SU BULIMIA

En el programa de YouTube de Yordy Rosado, Angélica Vale contó cómo se dio cuenta acerca del trastorno que estaba sufriendo. Fue allí que aseguró que notó la relación que había entre lo que ella padecía y su personaje en la telenovela.

“Tenía todos los síntomas y no sabía lo que era una bulimia. Siempre me tildaron de gorda. Sí engordé mucho a los 14, 15. Estaba medio llenita y después adelgacé, pero seguía con el trauma. Dije muchas veces que estaba gorda y me lo creí”, comentó.