La actriz mexicana Angélica Vale es muy recordada por dar vida a Leticia Padilla en “La fea más bella”, y su participación en proyectos como “Amigas y Rivales” y “Soñadoras”, pero además es, actualmente, jueza y coach de “Tu Cara Me Suena”.

La actriz, que llevaba alejada de las pantallas muchos años, vive en Estados Unidos hace más de 10 años, pues ha dedicado más atención a su faceta de madre de sus pequeños Angélica y Daniel, que a su carrera artística.

Precisamente, la mujer de 46 años ha revelado en una extensa entrevista con TVyNovelas cómo alterna su participación en “Tu cara me suena” con su papel de madre.

La popular “Letty” se mostró entusiasmada de ser parte del reality de canto e imitación, pues la acerca al público mexicano, del cual estuvo alejada por varios años.

“Por más que trabajaba acá (en Estados Unidos) no me veían, entonces me da mucho gusto estar en este proyecto de TelevisaUnivision. ¡Estoy muy contenta!”, aseguró.

Sin embargo, esto implica alejarse de sus hijos por periodo, llevando una agotadora agenda, lo cual ha hecho que considere a los aviones el mejor lugar para descansar de la rutina.

“No duermo. Realmente duermo en los aviones. Me toca un viaje largo de Los Ángeles a Miami y ahí es donde me puedo echar mis coyotitos (pequeñas siestas)”, apuntó entre risas.

ANGÉLICA VALE EN “TU CARA ME SUENA”

La experimentada actriz se unió al reality de TelevisaUnivisión en papel de jurado y coach, además de servir de guía para los participantes, que semana a semana buscan evitar la sentencia y personificar a destacados artistas.

En la mesa de jueces la acompañan Charytín, Edén Muñoz y Víctor Manuelle, quienes cada domingo califican el desempeño de los participantes.