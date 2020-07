Angelique Boyer se ganó el cariño y respeto del público al protagonizar “Teresa”, una de las telenovelas mexicanas más exitosas del continente entero. A lo largo de los 151 capítulos, Boyer enamoró a los televidentes con su impecable actuación, al personificar a una mujer con una avaricia desmedida que no tuvo reparo para hacer el mal a quien se interpusiera en su camino.

Desde que Angelique Boyer se convirtió en una “hembra mala” como dice Gloria Trevi en la canción promocional de Teresa, la mexicana se siente agradecida con la vida por el éxito que obtuvo la ficción de Univisión que le permitió ganarse la aceptación del público.

Protagonizada por Angelique Boyer junto a Sebastián Rulli y Aarón Díaz, Teresa fue una de la telenovelas mexicanas más exitosas de América Latina (Foto: Televisa)

“Dios me dio la oportunidad de hacer un personaje atípico 20 años después de la novela original y por más que ha pasado tanto tiempo es una novela que se adapta a cualquier situación. Teresa tiene muchos puntos donde la gente se identifica. Es un proyecto exitoso”, comentó Boyer para People en Español en el 2011.

La artista también confiesa cómo fue interpretar a una mujer tan mala. “La verdad es que cuando yo leía en el libreto las maldades de Teresa me daban un coraje. Yo decía: ‘hija de su madre porque tiene que hacer eso’. Por eso al principio fue complicado perder el miedo, pero luego ya salió”. Además, hizo una revelación sobre una maldad que cometió cuando era más joven.

Teresa se estrenó en 2010 a través de las pantallas de Televisa y tuvo gran acogida en todo el continente (Foto: Televisa)

EL DÍA QUE ANGELIQUE BOYER SE CONVIRTIÓ EN TERESA

Al preguntarle a la actriz cuál ha sido la maldad más grande que ha hecho en su vida real, Boyer confesó a People en Español con mucha pena que cuando era adolescente le jugó una broma pesada a una vecina y que de esa experiencia aprendió que en la vida es mejor andar derechito.

“No soy mala como Teresa. Alguna vez aventé una bombita de humo, esas de productos inflamables. Lo hice de niña en la cerrada donde vivía y se la aventé a una casa y la señora se puso tan mal que me busqué muchos problemas”, contó la actriz.

Teresa buscaba riqueza ayudándose de su inigualable belleza (Foto: Televisa)

Boyer reconoció que actuó mal al hacer esa broma y le trajo consecuencias grandes. “Fue la primera y la última cosa que hice, porque después se armó un rollo en la delegación y mi papá fue a hablarlo por mí. Me sentí muy ridícula, pero aprendí a no comportarme mal”, agregó.

Además, la interprete señaló que la fama no solo le ha traído reconocimientos y aplausos, también malos comentarios y especulaciones. Por ejemplo, se han dicho cosas como que vivía un romance con el productor José Alberto Castro y que se lleva mal con su coprotagonista Aarón Diaz. Su manera de enfrentar los chismes y las mentiras ha sido el no darles tanta importancia para que no la afecten.

“Gracias a Dios ninguno me ha dolido. Cualquier cosa que se haya dicho acerca de mí, se ha hecho de una manera sin siquiera preguntarme. Se han atrevido a poner cosas fuertes, pero sé que eso es un poco inevitable porque cada vez la gente se vuelve más paparazzi e inventan más”, explicó.

Teresa era una mujer con una avaricia desmedida que no tuvo reparo para hacer el mal a quien se interpusiera en su camino (Foto: Instagram)

