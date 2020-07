Angelique Boyer tiene la capacidad histriónica de convertirse en la más malvada de las villanas y la más querida de las protagonistas de telenovelas, por igual. Prueba de ello es su papel más internacional en “Teresa”.

En la actualidad, la actriz francesa nacionalizada mexicana, es una de las más queridas no solo en México, sino en gran parte del mundo de habla hispana. Desde su primer papel en “Corazones al límite” y su interpretación en el nuevo éxito de Univision, “Amar a muerte”, Angelique Boyer se ha sabido ganar un espacio en el mundo de la actuación en esta parte del mundo.

Su fama le ha llevado también a ser parte de importantes celebraciones. En marzo de 2019 participó de una importante premiación en Ciudad de México. Ese día, la actriz vivió un momento incómodo, pero que logró superarlo y hoy lo cuenta como una gran anécdota. ¿Qué pasó? Sigue leyendo si quieren enterarte de todo lo que pasó.

ANGELIQUE BOYER Y LA VEZ QUE PASÓ VERGÜENZA EN UNA NOCHE DE PREMIACIÓN

Angelique Boyer desfiló por la alfombra azul de la premiación luciendo un espectacular vestido con un impresionante escote, que dejó sin palabras a más de uno. La actriz no se ha caracterizado por lucir su figura con ceñidos trajes, por lo que aquel evento jaló los focos de todas las cámaras.

Sin embargo, lo que nadie sospechaba, ni la propia Boyer, es que el vestido con el que llegó no tenía ese espléndido escote, pues sin darse cuenta la actriz se lo había puesto al revés . De hecho, la propia Angelique contó la vergüenza que pasó al momento de desfilar por la alfombra, pero que finalmente pudo sobrellevar el incómodo momento.

“Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo perfecto. Pero la neta es que cuando me lo puse hoy dije ‘le faltan piedritas. Yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente’. En realidad igual me cerró, eso es lo más chingón, igual me quedó (ríe), pero estaba un poquito escotada”, se sinceró Angelique una vez que finalizó el evento.

“He tenido momentos muy sexys en mi vida, me he gastado esos cartuchos y hoy en día la verdad es que los escotes no me fascinan, a mí traerlos puestos”, agregó.

Lejos de derrumbarse por el mal momento, la actriz decidió tomarlo de la mejor manera y bromeó con lo sucedido. “Ya mi di cuenta de que soy trending topic en Twitter y se los quiero agradecer infinitamente nunca había sido parte de memes, tengo memes, estoy bien feliz por eso”, aseguró.

