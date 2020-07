No cabe duda de que la carrera de la actriz Angelique Boyer está en ascenso, no por nada ha sido la protagonista de diversas telenovelas mexicanas, que la han llevado a ser premiada por su magnífica interpretación. Pero no solo el aspecto profesional le sonríe, ya que su relación con el también actor Sebastián Rulli va por buen camino.

A pesar de que muchos reconocen el esfuerzo que ha realizado para llegar a donde está, cuando era muy joven su vida se tornó complicada, pues el romance que tuvo con el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, 23 años mayor que ella, en lugar de darle felicidad plena, solamente le trajo inconvenientes.

En una entrevista que concedió a “Confesiones”, la actriz francesa contó los difíciles momentos de su noviazgo con dicho personaje, los que calificó como una de las épocas más oscuras de su vida.

Angelique Boyer y José Alberto ‘El Güero’ Castro se llevaban 23 años de diferencia (Foto: Captura de Tlnovelas)

LOS DUROS MOMENTOS DE SU RELACIÓN CON ‘EL GÜERO’

Debido a que José Alberto ‘El Güero’ Castro era un hombre divorciado y muchos años mayor que ella, quien tenía apenas 22 años y él 45, sus padres no lo aceptaban.

Las discusiones con sus progenitores eran constantes porque deseaban que la joven entre en razón y deje a su entonces pareja; pero lejos de hacerles caso, motivó que los abandone y se vaya a convivir con ‘El Güero' .

“ Primero me tuve que salir de mi casa. Definitivamente no [lo aceptaban] . Batallé muchísimo con eso. Fue una etapa súper ruda de mi vida. La verdad es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado”, dijo Angelique Boyer.

En esa misma entrevista señaló que el productor no era la única razón del distanciamiento con sus padres, pues “hubo muchos más motivos”.

SEPULTA SU PASADO

Aunque en la actualidad, la protagonista de “Teresa” prefiere dejar atrás su pasado, destacó que no se arrepiente de nada de lo vivido ya que todas esas experiencias la han hecho madurar y convertirse en la mujer que hoy en día es.

“La verdad es que todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he madurado y he dejado el pasado atrás. Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada”, manifestó.

Además, negó rotundamente que el motivo de su separación con el productor fuera Sebastián Rulli como se llegó a especular y afirmó que para ella la relación con ‘El Güero’ Castro es cosa del pasado, por lo que siempre evita hablar sobre su expareja.

“No me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa”, afirmó la estrella.

Los actores se conocieron en el set de “Teresa”, aunque por esa época tenían otras parejas (Foto: Televisa)

EL AMOR ENTRE ANGELIQUE BOYER Y ‘EL GÜERO’ CASTRO

Angelique Boyer y José Alberto Castro iniciaron un romance en 2010 cuando ella protagonizó “Teresa”, justo la telenovela que produjo ‘El Güero’ y llevó a la fama a la joven actriz que en esa oportunidad tenía 22 años.

Aunque ya tenían varios meses de andar juntos, la ganadora de diversos premios por su interpretación hizo pública la relación al año siguiente, en octubre de 2011. Desde ese momento se dejaron ver juntos y los medios del espectáculo no desaprovechaban la oportunidad para fotografiarlos.

Pero la relación no fue nada fácil para ambos, ya que la diferencia de edades hizo que los padres de la joven no lo aceptaran como su pareja, haciendo que ella se distancie de ellos para ir a convivir con el que era en ese momento el amor de su vida.

Angelique Boyer y José Alberto ‘El Güero’ Castro se dejaban ver juntos en cualquier evento al que asistían (Captura: Tlnovelas)

EL FINAL LLEGÓ

El noviazgo se mantuvo entre 2010 y 2014, pero la diferencia de edades pesó más que el amor y llegó el final, así lo dio a conocer el propio José Alberto ‘El Güero’ Castro en una entrevista al programa Confesiones.

“Fue una buena relación y convivimos casi tres años. Terminó, era algo que yo creo que estaba previsto que pasara. Siempre fui muy consciente de eso [sobre la diferencia de edades] y realmente lo platicamos algunas veces, era algo que tenía que pasar. La diferencia de edades es mucha, ella es una mujer atractiva, joven y con muchas posibilidades, le llevo casi 23 años y pues bueno se dio, pasó y ni modo, a seguir adelante”, manifestó.

Asimismo, contó que tras la ruptura no se sintió bien. “Yo creo que cuando terminas nunca es fácil. Cualquier tipo de relación que uno tiene, el término nunca es sencillo. Por mucho que lo puedas pactar, por mucho que termines en las mejores condiciones, de la mejor manera, pues si hay sentimientos, te duele y los vas a guardar, pero bueno, pasó y como digo fue una buena experiencia”.

Angelique Boyer y José Alberto ‘El Güero’ Castro tuvieron una relación de cuatro años, de los cuales tres convivieron (Foto: Captura Confesiones)

¿‘EL GÜERO’ LE GUARDA RENCOR A ANGELIQUE BOYER?

Al ser consultado si tiene sentimientos negativos o si se sintió traicionado por Angelique Boyer, el productor dijo que lo único que guarda de ella son las cosas buenas que vivieron.

Aunque ante la insistencia de la conductora señaló que “acordarme de lo malo no ayuda. Esa es otra parte, ese es otro tema que la verdad ni siquiera me gustaría platicarlo, no le veo mucho sentido”.

