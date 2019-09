Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebraron cinco años de relación con viaje romántico

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son unas de las parejas más estables de la farándula y siempre a través de las redes sociales se están expresando todo el amor que se tienen. Hoy, en una fecha especial, no fue la excepción, pues los actores celebraron cinco años de relación.

Con fotografías y publicaciones en Instagram, Boyer y Rulli festejaron su quinto aniversario en las playas de la Riviera Maya, en México.

Asimismo, en sus redes sociales los actores se escribieron emotivos y cariñosos mensajes.

Sebastián Rulli publicó: “Quédate con esa persona que emocionalmente te enamora y que espiritualmente te fortalezca @angeliqueboyer. Eres eso y más para mí. Cinco años juntos y seguimos sumando. Te amo vida de mi amor. Gracias por tanto. Eres mi inspiración”.

Mientras que Boyer, le dedicó a Rulli estas palabras: “Vida de mi amor @sebastianrulli. Son 5 años de tantos buenos recuerdos, 5 años en los que he vivido los momentos más plenos de mi vida, construyendo la mejor versión de mí misma a tu lado y apoyando tus sueños y viendo realizarte como hombre es lo que me hace más feliz, este amor crece cada día, beso a beso. Gracias por hacerme sentir tan bonito, por la paz que me regalas. Te amo profundamente cada día mejor. @sebastianrulli”.

Sebastián y Angelique se enamoraron varios años después de protagonizar juntos la telenovela "Teresa" (2010).