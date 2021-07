Angelique Boyer, una de las actrices más queridas de México y América Latina, celebró su cumpleaños número 33 rodeada del cariño del público que ha conquistado con su talento y belleza. La interprete también recibió todo el amor de una persona especial en su vida: su actual pareja Sebastián Rulli, con quien mantiene una relación desde el 2014.

MÁS INFORMACIÓN: Angelique Boyer cumplió 33 años y su novio Sebastián Rulli le dedicó romántico mensaje público

A través de su cuenta de Instagram, el actor argentino compartió una fotografía con un emotivo mensaje dedicado a Angelique Boyer, demostrando todo el amor y respeto que siente por su novia. “¡Te mereces todo lo bueno y más!¡Te Amo!”, decía una parte del texto.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son considerados una de las parejas más estables del medio artístico mexicano. Siempre se muestra felices en los eventos a los que van juntos y en las redes sociales ponen en evidencia la gran química y amor que sienten el uno por el otro. Pero, ¿cómo empezó todo? Aquí te contamos cómo se conocieron los actores.

MÁS INFORMACIÓN: Angelique Boyer confiesa que se pone nerviosa al grabar escenas junto a Sebastián Rulli

ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI, CÓMO SE CONOCIERON

Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan siete años de relación y actualmente son una de las parejas más estables dentro del mundo del espectáculo internacional. Los actores son dos de los artistas más queridos de México y Latinoamérica, además han protagonizado varias telenovelas juntos. Pero, ¿cómo se conocieron?

La actriz mexicana de origen francés y el actor argentino se conocieron cuando protagonizaron “Teresa” en 2010 y luego trabajaron juntos en “Lo que la vida me robó” en 2013. En ese entonces, Angelique Boyer y Sebastián Rulli solo eran buenos compañeros de trabajo y se llevaban muy bien.

Cuando oficializaron su relación hubo múltiples rumores de que su amor surgió cuando participaron en “Teresa”. Sin embargo, cuando grabaron la popular telenovela hace más de 10 años, tanto Angelique como Sebastián tenían otras parejas y fue recién cuatro años después que decidieron darse una oportunidad en el amor.

Angelique, en aquel tiempo, mantenía una relación con José Alberto Castro, productor de “Teresa”, con quien tuvo una relación de tres años. Por su parte, Rulli estuvo casado de 2009 a 2011 con la actriz Cecilia Galliano, madre de su hijo Santiago.

Lo que no se imaginarían los actores es que después de coincidir en dos producciones para la televisión, ellos protagonizarían una historia de amor digna de telenovelas. Fue así como su amistad se convirtió en una de las relaciones más estables dentro del mundo de la actuación.

Angelique Boyer ha revelado en múltiples entrevistas que fue en el set de “Lo que la vida me robó” (2013) y después de que él la apoyó durante la muerte de su madre, que finalmente se dio cuenta que estaba enamorada de Rulli.

“Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando (…) Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, dijo Boyer para el programa Confesiones de Aurora Valle.

Por su parte, Rulli ha revelado cómo fue el momento en que se dio cuenta que estaba enamorado de Angelique. El actor destacó el profesionalismo y talento de su novia.

“Sinceramente, siempre la admiré como actriz. Yo la conocí en una telenovela que todo el mundo conoce, ‘Teresa’, y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento. Entonces dije, ‘qué buena actriz, qué buena compañera. Disfruté muchísimo esa historia y yo estaba pasando también por un momento de plenitud, estaba recién siendo papá, pero bueno mi situación era nada qué ver, nunca hubo esa línea de coqueteo, nada, nada”, comentó en una entrevista con Yordi Rosado.

Ante los rumores, el actor argentino aclaró que la química que tenían en el set de “Teresa” era meramente profesional; sin embargo, tiempo después el destino se encargó de unirlos.

“La verdad es que la vida nos fue llevando a que todo fuera perfecto para saber que queríamos estar juntos.”, declaró Sebastián Rulli.