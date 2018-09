Angie Arizaga se emocionó hasta las lágrimas por sorpresa de cumpleaños

La modelo e integrante de “Esto es guerra”, Angie Arizaga, celebró su cumpleaños número 27 junto a familiares y amigos más cercanos, quienes le prepararon una fiesta sorpresa.

La popular 'guerrera' no esperaba encontrar en su departamento a todos reunidos y se emocionó hasta las lágrimas al ver a sus seres queridos entusiasmados por celebrar con ella.

Evidentemente, todos los momentos de la fiesta fueron publicados en las redes sociales de Angie Arizaga, quien agradeció a todos aquellos que la acompañaron.

Peter Fajardo, productor de “Esto es guerra”, también participó de la reunión y compartió el video de agradecimiento de Angie Arizaga a través de sus historias de Instragram.

"Aquí están las personas que más quiero. De verdad no me esperaba verlos a todos, y de verdad que los quiero mucho a todos. Muchas gracias por estar conmigo, no pensé que iba a haber algo así", dijo la integrante de “Esto es guerra”.

Por su parte, la modelo brasileña Paloma Fiuza también compartió un clip en Instagram donde se ve a una emocionada Angie Arizaga abrazando fuertemente a su padre, quien la sorprendió con su presencia.

Sus compañeros de reality también se hicieron presente en la fiesta. Michelle Soifer, Kevin Blow, Paloma Fiuza y Juan Carlos Orderique, fueron algunos de los invitados. El gran ausente de la reunión fue su expareja Nicola Porcella, con quien terminó una larga relación hace algunos meses.