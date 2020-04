La noche del viernes 10 de abril, Angie Jibaja fue herida de bala por parte de Ricardo Márquez Michieli, un hombre de 75 años que sería pareja sentimental de la modelo. Desde entonces han surgido varias teorías de cómo ocurrieron los hechos en pleno estado de emergencia nacional, donde dos efectivos de la Policía Nacional también resultaron heridos en los exteriores de la clínica San Pablo, situada en el distrito de Surco.

Ante esta complicada situación, el dominical Panorama difundió un video de la amiga de Jibaja, Lady Mejía, testigo clave de los hechos. La mujer, exentrenadora de la modelo, declaró ante los agentes de la Policía Nacional y señaló que Angie la invitó para beber en la casa de Ricardo Márquez, pese al aislamiento social.

Según narró Mejía, Jibaja comenzó a manipular su celular para comunicarse con algunos amigos y así anunciar que pudieron encontrarse. Ello despertó los celos de Márquez Michieli, quien finalmente disparó a Angie.

“Yo pensé que todo era una broma hasta que disparó y me asusté. Podría haber hecho algo porque él sabe que yo entreno, pero en ese momento me preocupaba la vida de mi mejor amiga”, sostuvo.

Ya con Angie Jibaja herida, la mujer le pidió a Ricardo Márquez que no la deje morir. “Él me apuntó y yo le pedí por favor para ir al hospital y que no iba a decir nada, que diríamos que alguien entró a robar, pero que por favor no la mate”, explicó.

Finalmente, la testigo clave señaló que Márquez Michieli accedió ir a la clínica luego que la modelo rogó por su vida. “Angie se escondió debajo de la mesa porque le iba a disparar otra vez (...) le dijo por favor 'te amo, quiero ver a mis hijitos, por favor no me hagas esto, le empezamos a rogar para que no nos mate”, contó.

