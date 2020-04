Luego que Angie Jibaja recibió dos impactos de bala por parte de su agresor Ricardo Márquez Michieli, la polémica modelo regresó a las redes sociales y recientemente realizó un video de Instagram para enviar un mensajes de reflexión a sus seguidores.

Según dijo Jibaja en una historia de Instagram, ella se aferra a la biblia en su proceso de recuperación y desea ser un ejemplo para sus miles de seguidores.

“Esta es mi biblia y me aferro a ella porque siento que es mi equilibrio. El equilibrio de todos. Acuérdense que todo lo que dice aquí se está cumpliendo y Dios no viene por justos, sino por los pecadores. Así que los que se creen perfectos, Dios me ha usado a mí porque tengo un propósito. Yo tengo que ir por los que están mal, por los que estuvieron como yo, los que pasaron por las drogas”, expresó Angie.

Angie Jibaja habla sobre su nueva religión en redes sociales. (Video: Instagram)

En otro momento, Jibaja hizo un extenso post de Instagram, donde señaló que probablemente ella sobrevivió a los impactos de bala para ser un ejemplo de lucha.

“Por ahora solo me puedo ocupar de tratar de ser una buena persona como siempre lo intenté, y profesar mi creencia. En la biblia dice que somos imagen y semejantes a Dios. Mi cuerpo es mi propio templo, mi religión actualmente es la biblia”, dijo al inicio de su mensaje.

“Tal vez Dios me salvó de los balazos para que yo sea la voz de muchos chicos y chicas que están en las drogas. Quizás ellos ya no creen en nadie y al ver mi ejemplo me sigan, o sigan a Dios", agregó.

