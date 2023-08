Julio de 2023 se ha instalado en el ideario de los fanáticos de “Euphoria”, la serie de HBO, como un mes triste. Y es que el 31 de dicho mes, la familia de Angus Cloud anunció el fallecimiento del intérprete que daba vida a Fez, el famoso traficante de drogas de la serie de adolescentes. A propósito de su deceso y a modo de homenaje, te recordaremos la forma singular en la que Angus ingresó al reparto de esta laureada producción.

Para comenzar vale precisar que Cloud no es o era actor de carrera, él mismo lo admitió en diversas entrevistas con los medios de comunicación; y es que su inclusión en la serie estadounidense es digna de un guión hollywoodense.

Imagínate encontrar la oportunidad laboral de tu vida, caminando sin mayor preocupación por unas calles de Nueva York y que prácticamente del cielo te caiga la chance de convertirte en una estrella. Eso fue lo que le ocurrió al hoy extinto actor por casualidad.

¿CÓMO FUE EL CASTING QUE REALIZÓ ANGUS CLOUD PARA CONSEGUIR EL PAPEL DE FEZ EN “EUPHORIA”?

Era 2018 y el natural de Oakland vivía en Nueva York desde hace un par de años. Viajó a la aventura y se terminó quedando en dicha ciudad, y antes de que la actuación toque a su puerta se ganaba la vida en un “lugar de pollo y gofres”.

¿Cómo le apareció la chance de ser estrella de “Euphoria”? Se encontraba caminando por las calles de Manhattan sin un rumbo determinado y se le acerca una mujer. “Estaba caminando con mis amigos y esta mujer, Eléonore Hendricks, creo que es su nombre, se me acercó. Me dijo: ‘¿Puedo hablar contigo?’ Yo estaba como, ‘Tienes que caminar conmigo’”, relató Cloud en una entrevista con Simon Rex en el podcast A24.

“Entonces ella escupió su pequeño discurso y terminé yendo a su estudio, el JV8 Casting Studio de Jennifer Venditti, y me hicieron algunas preguntas. Filmaron mis respuestas, solo preguntas aleatorias sobre mi vida y esas cosas”, continuó.

Angus aseveró que el casting lo realizó siendo él mismo, leyendo los escritos como él lo haría en la vida real y sin tratar de impostar nada. “Y luego me hicieron hacer un par de audiciones y luego audicioné frente a algunos de los productores o lo que sea, y luego volé a Los Ángeles para el piloto, hombre”, prosiguió.

Líneas arribas decíamos que es un actor por casualidad, y en efecto lo es, pues si bien había ido a la prestigiosa Oakland School for the Arts -la misma escuela de artes escénicas a la que asistió su coprotagonista de “Euphoria”, Zendaya”, antes de comenzar su prolífica carrera en Disney Channel-, su objetivo al ir a dicha institución era aprender todo conocimiento de teatro técnico; es decir, todo lo que envuelve a la producción de una puesta en escena: construcción e iluminación de escenarios para que los actores se desenvuelvan en ellos.

LA CAUSA DE LA MUERTE DE ANGUS CLOUD, FEZ EN “EUPHORIA”

El 31 de julio, la familia Cloud envió un comunicado a la opinión pública: “Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy”, se lee al comienzo del comunicado.

Vale indicar que hace solo algunos días atrás, su padre perdió la vida, un hecho que afectó en demasía al celeb. “Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo”, sigue el enunciado.

¿Cuál fue la causa? Si bien la familia, agente y allegado no quisieron dar detalles, de la carta que emitieron se desprende que Angus pasaba por problemas psicológicos y/o mentales. “Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, se explica en el comunicado.

Para finalizar, la familia Cloud pidió respeto a la privacidad de los suyos mientras se recomponen de este durísimo acontecimiento: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.