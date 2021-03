El éxito que viene logrando “Love Is in the Air” se debe, en gran medida, a la química que existen entre sus protagonista Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretan a Serkan Bolat y Eda Yildiz. Sin embargo, los actores que acompañan a la pareja también enriquecen la historia. Uno de ellos es Anil Ilter, el actor turco que da vida a Engin Sezgin, el socio empresarial del protagonista.

En “Sen Çal Kapim”, título original de la telenovela, el personaje que interpreta Anil Ilter se caracteriza por su particular espontaneidad; sobre todo, a la hora de tomar decisiones en los negocios. Sin embargo, en cuanto al ámbito personal, su inestabilidad emocional suele afectar sus relaciones con las mujeres en su incansable búsqueda del amor verdadero.

Engin Sezgin es amigo y socio de Serkan; y ambos son completamente opuestos en carácter, pero comparten algunas cosas en común; entre ellas, indudablemente, un atractivo físico que ha enamorado no solo a las fans en Turquía, sino también a la gran mayoría de españolas. Pero, ¿quién es Anil Ilter, el actor que da vida a este personaje? Aquí todo lo que se saber al respecto.

QUIÉN ES ANIL ILTER DE “LOVE IS IN THE AIR”

Anil Ilter nació en Turquía el 3 de abril de 1981, es decir, está próximo a celebrar sus 40 años. Aunque siempre supo que quería ser actor, al comienzo no siguió ese camino. De hecho, cuando estuvo en la Universidad Kokaeli, compaginó los estudios con el fútbol, al que se dedicó de forma profesional hasta que se graduó.

Es amante del deporte y, aunque muchos en su entorno cercano pensaron que se dedicaría al fútbol, Ilter optó por apostar por su sueño y probar suerte en el mundo de la actuación.

Desde entonces, el actor ha encadenado múltiples proyectos. Desde 2006 ha participado en series y películas. Y últimamente ha aparecido en la TV como presentador. Su primera actuación profesional fue en la serie “Ece” (2008) en la que interpretaba a Hande Ataizi. Posteriormente interpretó a Sedad en la serie de televisión “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, entre los años 2010 y 2012; también ha aparecido en importantes producciones como “Cairo Palas”, “Night and Day” o “Kavak Yelleri”.

QUIÉN ES EL AMOR DE SU VIDA

Anil Ilter es deportista, pero también es un trabajador responsable que lleva a cabo su labor profesional a la par de ser un padre cariñoso. El actor turco de “Love Is in the Air” tiene un gran amor: su hija Nil; a quien lleva en su corazón y pecho, pues tiene un tatuaje de un dibujo realizado por la pequeña.

Siguiendo en la línea de lo personal, el actor está divorciado. Durante mucho tiempo sostuvo una relación con İpek İlter, pero luego de 10 años de relación, en 2019 se separaron. La expareja había unido sus vidas en matrimonio en 2009 y fruto de su relación, nació la bella hija de la estrella turca.

De momento, se desconoce si el actor ha encontrado de nuevo el amor, pero hace poco Başak Gümülcinelioğlu, su compañera en la serie “Love Is in the Air’, tuvo que negar que se hubieran casado tras hacer una broma en su cuenta de Instagram.

ANIL ILTER EN LAS REDES SOCIALES

Sus redes sociales son un gran escaparate para la vida de Ilter. En su cuenta de Instagram, con casi un millón y medio de seguidores, suele compartir imágenes de su día a día; así como sus aficiones. Por eso lo vemos haciendo pesas, buceando, montando en bicicleta e incluso bailando.

