El pasado 25 de marzo, Anitta se convirtió en la primera latina en lograr la primera posición en el Top 50 Global Spotify con su famoso sencillo “Envolver” al haber obtenido 6,4 millones de reproducciones, de las cuales 4,1 millones provinieron de Brasil, su país natal. Si bien, su pegajoso tema hizo bailar a medio mundo, incluidos famosos artistas y actores, al parecer su éxito no se habría logrado por el ritmo tan pegajoso, sino porque sus fans manipularon el algoritmo del servicio de música digital y podcast.

Una estrategia que fue utilizada desde el país carioca con el único propósito de “inflar” descomunalmente el número de reproducciones de dicha canción y hacer que la artista aparezca en los primeros lugares. Y vaya que lo lograron.

Debido a que la plataforma es experta en detectar y expulsar bots para evitar este tipo de acciones, muchos se preguntan cómo lo hicieron. A continuación, te explicamos la dinámica que utilizaron.

La cantante ha demostrado que el baile también es lo suyo, enamorado a todos con sus pasos (Foto: Anitta / Instagram)

¿CÓMO HACKEARON EL ALGORITMO DE SPOTIFY?

Todo se habría iniciado con una campaña para llevar a “Envolver” a lo más alto de la historia de la música. Fue así como un ejército de seguidores de la también compositora brasileña se pusieron manos a la obra e idearon una estrategia: usar diferentes cuentas para reproducir la canción.

Paso a paso de la estrategia

Para ello, tenemos que retroceder hasta el 14 de marzo cuando una cuenta oficial de fans de Anitta pedía en Twitter que compartan un tuit en el que se pedía a los seguidores hacer el siguiente procedimiento:

Crear listas de reproducción que contengan la canción “Envolver”. Luego reproducirla usando diferentes cuentas en Spotify. Una vez que llegaran a las 20 reproducciones, debían cambiar de cuenta.

Para incentivar a los fanáticos a realizar todo lo que se les pedía hicieron un sorteo: mientras enviaran más capturas de pantalla reproduciendo la canción, podrían obtener suscripciones a Spotify Premium.

La estrategia usada para convertir a "Envolver" en el más escuchado (Foto: @uploadanitta / Twitter)

MANOS A LA OBRA

Los seguidores de Anitta comenzaron a realizar lo que les solicitaban y en las capturas que hacían dejaban mensajes muy precisos: “Reproduce sólo una vez al día, no lo dejes en reproducción aleatoria y sube el volumen”, “Manos a la obra, chicos, usen todas las cuentas de Spotify y no se olviden de cambiar de cuenta cada 20 reproducciones”.

El portal Rest of the World conversó con un fan que usó varias cuentas en tres dispositivos para reproducir más de 2.000 veces al día la canción. “Si solo reproduces la pista repetidamente, Spotify no la cuenta como una transmisión y piensan que es un bot. Por lo tanto, tienes que crear una lista de reproducción con diferentes pistas y alternarlas con la que quieres impulsar”, indicó.

La brasileña ha demostrado que el baile es lo suyo, pues sus atrevidos pasos han dado mucho de qué hablar (Foto: Anitta / Instagram)

SU CHALLENGE “ENVOLVER”

La cantante Anitta se convirtió en viral al hacer un challenge de su canción “Envolver”, donde hace un atrevido twerking.

El tema alcanzó millones de reproducciones y es todo un éxito, llegando a ser bailado por gran cantidad de personas, así como diversos famosos.

VIDEO DE “ENVOLVER”