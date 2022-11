El sensual baile que le hizo la cantante Anitta a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante su presentación en LOS40 Music Awards 2022, se hizo viral en las redes sociales. Este anecdótico momento no solo dejó sorprendidos a los asistentes al show, también fue muy comentado por los usuarios en internet.

Durante el evento, Anitta estaba interpretando su éxito tema “Envolver” cuando se acercó a la mesa donde estaba sentada Ayuso y comenzó a hacerle un sensual baile. Mientras que la funcionara sonrió, tomando el momento con buen humor, y se movió al ritmo de la música.

El video de este momento rápidamente se viralizó en TikTok y los usuarios en las redes sociales se preguntaron si era algo ya preparado o si Anitta no sabía a quién tenía delante. ¿Qué dijo la cantante brasileña sobre esto? Aquí te lo contamos.

Anitta en la gala de la premiación de LOS40 Music Awards 2022 (Foto: Anitta/ Instagram)

¿QUÉ DIJO ANITTA SOBRE EL BAILE QUE LE HIZO A ISABEL DÍAZ AYUSO?

Anitta fue invitada al programa español “La Resistencia” donde confesó que en realidad ella no comprendió quién era Isabel Díaz Ayuso, ni el cargo que ocupa dentro de la política en España.

“Supe hoy (quien era). Mira, yo tengo una publicista muy buena acá en España. Yo no tuve tiempo porque yo tuve un premio un día anterior en Nueva York (...) yo no podía ensayar ni nada, entonces llegué casi en el momento del premio. Le dije a mi publicista, yo quiero bailar a la gente y me dijo: ‘Hay una tipa muy buena, toda la gente la quiere mucho y es presidenta de la Comunidad de Madrid’″, le contó Anitta al presentador David Broncano.

La intérprete de “Envolver” afirmó que todo se trató de una confusión y que, en un inicio, pensó que Isabel Díaz Ayuso era presidente de una comunidad en Facebook de Madrid.

“En mi país hay el presidente, los estados tienen gobernador y las ciudades con prefectura, yo pensé ‘presidenta de la comunidad’... pensé que era una comunidad en Facebook de Madrid y yo no sabía que acá al estado se le dice comunidad. Ahora entiendo”, explicó la cantante.

Luego de su presentación en LOS40 Music Awards 2022, Anitta vio la repercusión que tuvo el momento en las redes sociales. Después de indagar, la cantante brasileña entendió que se trataba de una funcionaria muy importante en España.

David Broncano aprovechó el momento e ironizó sobre Ayuso: “La verdad es que sí, podría ser la hija de Bolsonaro. Es una de las políticas más poderosas de España que de pronto te olió el culo que olía a primavera. De verdad que no te merecemos”, le dijo a Anitta, quien, entre risas, recordó el momento.